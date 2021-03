Modeontwerpster Judy wordt tóch nog advocaat: ‘Ouders trots dat ik beëdigd ben’

Nadat Judy Sliepen (39) haar studie rechten heeft afgerond, vindt ze zich eigenlijk nog te jong voor een carrière in de advocatuur. Bovendien lonkt het modevak. Een aantal jaar later verruilt ze haar baan in de mode toch voor de advocatuur. Vorige week werd Sliepen beëdigd.

Met een vwo-diploma op zak gaat Judy Sliepen op haar 18de net zoals veel van haar klasgenoten studeren. Een studie rechten aan de Universiteit Utrecht lijkt haar wel wat. ,,Ik was nog zo groen als gras. De studie was leuk, het strafrecht vond ik nog het interessantst. Maar mijn hart ging er niet sneller van kloppen. Omdat ik ver was gekomen, heb ik wel alle vakken gehaald en de studie afgemaakt.”

Modeontwerper

Omdat je na een bachelor en master rechten wel meester maar nog geen advocaat bent, moet je nog een beroepsopleiding doen en in de leer bij een advocatenkantoor. Net zoals dat een basisarts niet meteen een chirurg is en zich eerst een paar jaar gaat specialiseren.

Sliepen is daar alleen nog niet klaar voor en besluit eerst wat werkervaring op te doen. Ze vindt een baan in een de advocatuur, een ondersteundende functie. Ondertussen kriebelt er nog iets anders: een carrière in de mode. ,,Ik wilde altijd al modeontwerper worden, dat ben ik toen gewoon gaan doen. Naast mijn werk ben ik deeltijd gaan studeren aan de Stylingacademie Artemis.”

Zuidas

Geen moment twijfelt ze aan haar beslissing. ,,Dit is wat ik wilde gaan doen. Daarnaast was ik als de dood voor de Zuidas. Ik kon me ook niets bij het werk voorstellen, net was nog veel te abstract. Daarnaast dacht ik ook: nu kan ik nog switchen. Voor mij was het een hele logische keuze.” Veel van haar studievriendinnen gaan wel voor die felbegeerde baan op een groot advocatenkantoor op de Zuidas. Maar, vertelt Sliepen, die zijn na een paar jaar vanwege de hoge werkdruk uit de advocatuur gestapt.

Gelukkig kan ze op veel begrip rekenen van haar omgeving voor de ommezwaai. En hoewel haar ouders het zonde vinden dat ze niets met haar studie rechten ging doen, accepteren ze haar keuze.

Mannenkleding

Uiteindelijk zegt Sliepen haar baan bij het advocatenkantoor op om zich volledig op de kledingbranche te gaan richten. Ook daar blijkt ze een uitzondering. ,,Niemand daar had rechten gestudeerd.” Toch bevalt het werk goed en vindt ze al snel een mooie baan bij modehuis McGregor. ,,Ik ontwierp daar een deel van de mannencollectie en reisde veel.” Maar de hoge werkdruk en het politieke spel op de werkvloer bevallen Sliepen minder goed en maakt ze de overstap naar modemerk Mexx. ,,Het ging toen al heel slecht met de economie, Mexx ging uiteindelijk failliet.”

Omdat ze op dat moment net bevallen is van haar eerste kindje, besluit Sliepen een tijdje thuis te blijven. ,,Maar ik wilde daarna toch weer aan de slag. Wel liever parttime en ik wilde niet meer zoveel hoeven reizen.” Zo rolt Sliepen toch weer de advocatuur in en komt een baan op haar pad bij huidige werkgever, Fruytier Lawyers in Business. ,,Dat beviel meteen zo goed, veel gezelligheid en leuke collega’s. Maar omdat ik net mijn tweede kind had gekregen, stond werk nog steeds op een laag pitje.”

Quote Mijn ouders vertellen trots aan iedereen dat ik beëdigd ben als advocaat Judy Sliepen

Opleiding

Als de kinderen wat groter zijn, krijgt Sliepen behoefte aan wat meer uitdaging. ,, Dus heb ik een balletje opgegooid of ik niet wat meer inhoudelijk aan het werk kon. Mijn werkgever was meteen enthousiast.” Een aanmelding bij de beroepsopleiding tot advocaat volgt. Voorafgaand aan de opleiding vindt de beëdiging tot advocaat door de rechtbank plaats. Bij de start van zo’n opleiding ga je direct een de slag als advocaat en word je al werkend opgeleid onder leiding van een patroon. Dat is de begeleider van het advocatenkantoor waar de advocaat-stagiair een opleidingsplek heeft.

Haar partner Matthijs staat direct achter het idee van de opleiding. ,,Het is nu wel een heel gepuzzel thuis, maar hij is wat flexibeler met zijn werk als ondernemer. Dus daar komen we wel uit”, zegt Sliepen. Ook haar ouders reageren enthousiast over het idee dat hun dochter tóch nog advocaat wordt. ,,Ze zeiden: we zijn blij dat je wat met je talenten gaat doen. Ze vertellen trots aan iedereen dat ik beëdigd ben als advocaat.”

Omzwervingen

Gisteren was de eerste dag van de beroepsopleiding van Sliepen. ,,De lessen zijn nu online, maar ik heb er ontzettend veel zin in. Ik moet wel alles opnieuw leren, het is zolang geleden allemaal. Bronnen en processtukken weet ik wel makkelijker te vinden door mijn werkervaring.” Volgens Sliepen heeft het wel zo z’n voordelen om op latere leeftijd te gaan studeren. ,,Ik heb al aan zoveel zaken meegewerkt en zie de casussen zo voor me. En veel termen zeiden me niets toen ik 20 was, nu wel.”

Sliepen is blij dat ze altijd haar hart heeft gevolgd. ,,Laat je nooit vastpinnen door een bepaalde logische volgorde. Omzwervingen kunnen je juist vormen én lonen. Dat is voor een advocaat heel fijn, je hebt zoveel verantwoordelijkheden.”

Creatief bezig zijn gaat de advocaat in wording niet heel erg missen, dat hoopt ze nu in haar vrije tijd te kunnen doen. ,,Veel van mijn tijd gaat op aan het gezin thuis, dus veel tijd houd ik niet over. Maar ik vind het zo leuk om weer iets te doen, nieuwe dingen te leren.” Van een volgende switch is geen sprake, zegt Sliepen. ,,Ik kan dit werk nog heel lang doen. Daarnaast is het na zoveel omzwervingen nu wel goed.”

