Na 16 jaar bijstand toch weer fulltimebaan voor Daisy: ‘Goed voorbeeld voor mijn kinderen’

Ze is hard aan het tikken achter haar bureau, in het kantoor van welzijnsorganisatie WMO-Radar in Delfshaven. Daisy werkt er sinds afgelopen maandag fulltime als welzijnsassistent. ,,Allerlei informatie die ik tot me moet nemen, systemen waar ik in moet loggen, een nieuw mailadres... het was een spannend begin”, zegt de Rotterdamse.