Na 51 jaar (!) stopt Evert (65) met de verkoop van vuurwerk: ‘Op deze manier is het niet leuk meer’

Het besluit is gevallen, maar het heeft ‘een knoop in zijn hart’ gelegd. ,,Het was altijd feest, mijn vrouw en twee kinderen, neven en nichten hielpen mee. Half Soest trekt aan je voorbij. Soms was er tijd voor een kopje koffie met de klant, die wel eens vertelde waar hij mee zat. Het was de sjeu in het werk, dat ga ik missen, dat weet ik zeker’’, zegt hij. ,,En ik weet zeker dat de klanten het ook jammer vinden. Maar doorgaan zit er niet in, je moet reëel blijven.’’