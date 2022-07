Na corona heeft de werknemer weer genoeg vertrouwen om van baan te wisselen

Bedrijven werven volop

In coronajaar 2020 wisselde 15 procent minder mensen van baan dan in de jaren ervoor. Nu de corona-onzekerheid is verdwenen, gaan mensen weer vaker op zoek naar een nieuwe baan, ook geholpen door bedrijven die weer volop werven.

,,Het lijkt erop dat werknemers in het coronajaar voorzichtiger waren met het wisselen van baan. Werknemers bleven langer in dezelfde baan zitten en er was meer uitstroom. In 2021 werd er weer meer van baan gewisseld’’, aldus een woordvoerder van het CBS.

Tijdens de lockdowns in 2020 verlieten veel mensen uit de horeca en cultuur, sport en recreatie de sector waarin ze werkten, blijkt uit het CBS-onderzoek. In januari 2021 telde de horeca meer dan 100.000 werknemers minder dan een jaar eerder (van 395.000 naar 290.000). In de cultuur, sport en recreatie vertrokken ook veel mensen bij hun werkgever: het ging van 119.000 naar 100.000 werknemers in die sectoren. In de jaren voor corona was steeds sprake van groei in deze bedrijfstakken.