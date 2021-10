Nadenken over het einde? Dat moet doodnormaal worden, vinden Winny (50) en Immanuel (44)

Autogarage blijkt drugslabo­ra­to­ri­um: ‘Een explosie en ook mijn kantoortje was weg geweest’

Gasflessen, rijen jerrycans met chemicaliën, afzuigbuizen: het drugslaboratorium dat maandag werd opgerold in een garagepand op bedrijventerrein De Isselt in Amersfoort heeft niets weg van het werk van een hobbyende chemicus. Duizenden liters drugsafval nam de politie in beslag. ,,Een explosie en ook mijn kantoortje was weg geweest. Lekkere gasten.”

