Nieuwe Europese wetgeving schiet hopeloos tekort: 'Vrouwen hebben lang genoeg gewacht’

Gelijk loon

Nederland springt er nog relatief gunstig uit. In Griekenland valt 88 procent van de werknemers buiten de rapportageplicht, in Italië, Letland, Litouwen en Cyprus is dat rond de 80 procent. Zelfs in Frankrijk, met het hoogste aantal werknemers in grote bedrijven, zou nog niet de helft onder de rapportageplicht vallen. ,,Loontransparantie was een van de grote beloften die deze Commissie bij haar aantreden deed, maar 460 dagen later zitten we met een wetsvoorstel dat ernstig tekortschiet”, aldus de spreekbuis van 45 miljoen werknemers in 39 Europese landen.