Nieuwe opleiding moet voor meer jonge truckers zorgen: ‘Muziek aan en knallen’

Stiekem toch een dagje naar kantoor: ‘Ik verkoop beter als ik je echt aan kan kijken’

19 januari Werk thuis, zegt Rutte. Maar doen we dat ook? In de avondschemer is het eenvoudig koppen tellen achter de verlichte kantoorramen. Sommigen werken op locatie uit noodzaak, anderen omdat ze er mentaal naar snakken om even het huis uit te zijn.