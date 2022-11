Nieuwe wet voor meer vrouwen aan de top: is dat echt nodig?

Na jarenlang tegenstribbelen van met name Nederland en Duitsland komt er vandaag een Europese wet die meer vrouwen in de top van bedrijven moet brengen. Nodig of niet?

Als ze vanmiddag om drie uur bij de feestelijke ondertekening het glas mag heffen met de vrouwelijke voorzitters van het Europees Parlement en de Europese Commissie, zal PvdA afgevaardigde Lara Wolters nog wel even terugdenken aan tien jaar geleden. Destijds moest zij als jonge stagiaire in het Europees Parlement een verslag schrijven over een nieuw voorstel voor meer gelijkheid in de top van Europese bedrijven. ,,Tien jaar! Zolang heeft het geduurd voordat het nu dan eindelijk een wet is geworden.”

Halverwege 2026 moet van de leden van raden van commissarissen van bedrijven met meer dan 250 werknemers ten minste 40 procrent vrouw zijn. Wat ook mag: ten minste 33 procent van zowel de raad van commissarissen als van de raad van bestuur. Op dit moment is het gemiddelde in de EU minder dan 31 procent. In Hongarije, Estland en Cyprus is het zelfs minder dan 10 procent. Uitschieter naar boven is Frankrijk: daar is bijna de helft van de bedrijfstop vrouw. Maar dat land is dan ook al jaren geleden begonnen met wetgeving. ,,Quota werken”, zegt Wolters. ,,In Europese landen waar al een quotum van kracht is, zijn stappen gezet. In landen zonder, zoals Polen of Luxemburg, is juist weinig tot geen vooruitgang.”

Waarom moeten hiervoor Europese regels komen? Veel bedrijven zeggen immers dat ze al aan meer diversiteit werken. Prima, zegt Wolters. ,,En waar geen wil is, is een wet.” Meer diversiteit leidt tot betere beslissingen, betoogt zij. Ook wil ze dat bedrijven de veranderende maatschappij weerspiegelen. Bovendien is het belangrijk dat jonge vrouwen, zien dat het kán, de top bereiken. En het moet Europees, zegt ze, omdat op een goed functionerende interne markt de regels voor bedrijven en voor werknemers gelijk moeten zijn.

Europese waarden

Verschillende lidstaten, met name Nederland en Duitsland, hebben het initiatief jarenlang tegengehouden. Afgelopen februari ging Duitsland om: Het CDU van Merkel wilde zich niet bemoeien met hoe bedrijven worden gerund, de nieuwe regering van Sociaaldemocraten en de Groenen denkt daar anders over.

Het Nederlandse kabinet liet diezelfde maand ook weten dat het na tien jaar zijn blokkade opgaf: Aanvankelijk vond Den Haag dat wetgeving over dit onderwerp op nationaal niveau moest worden gemaakt, schreef het kabinet in een persbericht. ,,Maar het huidige kabinet wil een actief emancipatie- en antidiscriminatiebeleid voeren en zet zich in voor de bescherming en de bevordering van de Europese waarden als gendergelijkheid. Daarnaast is het maatschappelijk draagvlak voor maatregelen op het gebied van diversiteit in besluitvormende posities aanzienlijk toegenomen.”

Sinds 1 januari 2022 geldt in Nederland al het zogenaamde Topvrouwenquotum, een wet met dezelfde strekking als de nieuwe Europese richtlijn. Zij het dat de Nederlandse tekst niet uitgaat van 40 procent maar van 33 procent. Het kabinet is ervan overtuigd dat in 2026 die 40 procent toch wel zal zijn bereikt, en hoeft daarom de Europese wet niet in te voeren. Mits dat percentage inderdaad wordt gehaald.

Meer nodig

Het is vandaag een feestelijke dag voor de 36-jarige Lara Wolters, die sinds haar verkiezing in 2019 op dit onderwerp haar mannetje staat. Maar gaat de nieuwe wet nou echt het verschil maken voor werkende vrouwen? ,,Nee, er is veel meer nodig”, zegt ze. ,,Kinderopvang, ouderschapsverlof, meer betrokkenheid van mannen bij de opvoeding van kinderen... Maar dit is een stukje van de puzzel.”

En wat zou de Europarlementariër dan zeggen tegen de directie van Just Eat Takeway dat net vorige week bekendmaakte dat ze een trucje had gevonden om de Nederlandse wet te omzeilen en in de bestaande top toch weer een man te benoemen? ,,Absurd. je moet je dan diep schamen als bedrijf.” Maar misschien konden ze geen geschikte vrouw vinden? ,,Ach joh, die zogenaamd stoerste kerels hebben vaak de slapste excuses.”

