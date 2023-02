Om vijf uur ’s ochtends je bed uit, net als Obama: waarom we graag succesvolle mensen nadoen

columnThijs Launspach is psycholoog en stressexpert en auteur van het boek Fokking druk . Hij verwondert zich over het moderne werken en geeft elke week tips voor meer geluk en minder stress op je werk. Vandaag: routines van succesvolle mensen

Stephen King begint zijn werkdag met een ochtendwandeling - om zes uur ’s ochtends, om precies te zijn. Bij het schrijven zet hij het zelfde nummer urenlang op repeat, en hij is pas tevreden als hij duizend tot tweeduizend woorden op papier heeft. Toen hij president was stond Obama al om vijf uur op, om te sporten en daarna een bord eieren te eten bij het lezen van de krant. Elon Musk schijnt zijn dagen te plannen in blokjes van steeds vijf minuten. Beyoncé is ook een ochtendmens: zij staat om zes uur op om dan doelen te stellen en een dankbaarheidsoefening te doen.

Hoe ik aan deze informatie kom? Niet omdat ik zo’n innige band met deze mensen heb dat ze me dit zomaar vertellen, maar omdat hun programma’s in de media uitgebreid worden besproken. De gewoontes van hoogvliegers zijn al tientallen jaren onderwerp van gesprek (sinds Stephen Covey The seven habits of highly successful people schreef).

Filmpjes op YouTube

Maar sinds de komst van het internet is er pas écht veel belangstelling voor de gewoontes van bijzondere mensen. Heel YouTube staat er vol mee. Mijn persoonlijke favoriet is het filmpje waarin een presentator probeert een dag de routines van Winston Churchill na te leven. Churchill begon ’s ochtends in bed al met whiskey-soda’s, en nuttigde na zijn lunch met een fles champagne graag nog een cognacje - de YouTuber praat halverwege de middag al met dubbele tong.

Quote Je kunt iemands levenssuc­ces niet namaken door simpelweg dezelfde gewoontes te volgen

Horen over de gewoontes van succesvolle mensen kan inspirerend zijn. Het kan je aanzetten meer uit je dag te halen, of dingen te proberen die je anders nooit had gedaan. Toch ben ik altijd een beetje sceptisch. De belofte lijkt namelijk te zijn dat wanneer jij maar hetzelfde programma volgt, je minstens even succesvol kan worden. Zorg jij dat je ook twee uur voor elke training al op het veld staat en meerdere dutjes per dag doet, dan zal je vanzelf net zo’n superster worden als Cristiano Ronaldo.

En dat is, jammer genoeg, niet zo. Helaas: je kunt iemands levenssucces niet namaken door simpelweg dezelfde gewoontes te volgen. De waarheid is dat het hier gaat om uitzonderlijke gevallen, die vermoedelijk ook succesvol waren wanneer ze om tien uur uit bed zouden rollen en voor ontbijt een zak chips open zouden trekken. Put dus inspiratie uit die stoere verhalen over gewoontes, maar laat de illusie varen dat je door ze te volgen de nieuwe Stephen King wordt. Dat is niet erg, jij hebt weer andere talenten.

