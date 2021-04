Ondanks slechte publiciteit stromen de sollicitaties binnen bij de Belastingdienst

Video Hoe een ‘meisje zonder talent’ dankzij haar billen miljardair werd

8 april De bekendste was ze al, nu is ze ook de rijkste van de Kardashian-Jenners: Kim (40) is officieel miljardair en volgens zakenblad Forbes meer waard dan haar steenrijke halfzus Kylie Jenner. Hoe flikte ze dat?