Ondernemers vrezen arbeidsconflicten over inflatiecorrectie salaris

Interpolis is in coronatijd begonnen te onderzoeken wat er speelt bij ondernemers. De afgelopen twee jaar draaide het vooral om coronagerelateerde zaken, maar nu nemen de zorgen over oplopende inflatie over.

In het onderzoek zegt een vijfde van de mkb’ers te verwachten dat hierdoor de arbeidsconflicten met werknemers de komende periode zullen toenemen. Een derde denkt dat dit zal komen door wrijving over de doorberekening van de inflatie in het salaris.

Spanningen

Het is volgens Interpolis de eerste keer dat mkb’ers zo nadrukkelijk aangeven zich zorgen te maken over de impact van toenemende inflatie en hoe ze daarmee moeten omgaan. Volgens directeur bedrijven René Voets zitten ondernemers in een lastig parket met de hoge inflatie en oplopende personeelstekorten en kunnen ze de inflatie niet altijd een op een doorberekenen in de prijzen.

Voets: ,,Dan kom je als werkgever voor de vraag te staan hoe je je kosten omlaag kunt brengen. Een optie is dan om iets aan het salaris te doen. Maar dat creëert spanningen en dat is iets dat je eigenlijk in de huidige krappe arbeidsmarkt niet moet willen. Maar dat is wel iets dat werkgevers bezighoudt.”

Ondernemers moeten vooral niet eenzijdig de arbeidsvoorwaarden aanpassen, zoals sommige werkgevers aan het begin van de pandemie deden. Zo kozen ze bijvoorbeeld voor ander beleid ten aanzien van meer of minder uren of gingen ze vakantiedagen opleggen of afnemen. Dat leidde tot veel arbeidsconflicten.

Geen stijging

Uit cijfers van Interpolis blijkt in elk geval tot dusver dat het aantal meldingen van arbeidsconflicten niet is gestegen. Ook juridisch dienstverlener DAS ziet geen stijging. Volgens arbeidsrechtadvocaat Pascal Besselink zou het onverstandig zijn als een werkgever het op een conflict laat aankomen.

Uit een analyse die hij onlangs maakte van de ongeveer 120 uitspraken die rechters deden in coronagerelateerde zaken kwam naar voren dat werkgevers die probeerden de kosten af te wentelen op personeel, werden teruggefloten door de rechter.

Besselink betwijfelt sowieso of het daadwerkelijk tot meer arbeidsconflicten gaat komen. Door de krapte op de arbeidsmarkt denkt hij dat de werkgevers zich in de eigen voet schieten als zij zich niet houden aan de arbeidsvoorwaarden of die proberen aan te passen. ,,Dan zal een werknemer waarschijnlijk snel kiezen voor een andere werkgever”, denkt hij.

Toekomst

Of de situatie in de toekomst mogelijk wel leidt tot meer arbeidsconflicten laat zich volgens MKB-Nederland moeilijk voorspellen. Wat volgens de ondernemersorganisatie wel duidelijk is, is dat de zorgen bij veel ondernemers groot zijn.

Volgens woordvoerder Mieke Ripken zijn er al bedrijven die hun productie (deels) moeten stilleggen vanwege een tekort aan grondstoffen en leidt dat tot grote zorgen over de gevolgen van dit alles op het bedrijfsresultaat. ,,Belangrijk is dat er wederzijds begrip is; werkgevers en werknemers zitten in hetzelfde schuitje, we ‘verarmen’ momenteel allemaal”, aldus de zegsvrouw.

Tegelijkertijd benadrukt zij dat de compensatie voor de hoge inflatie en koopkrachtdaling door externe factoren niet zo bij ondernemers kan worden neergelegd. ,,Dat is een overheidstaak. Zeker met een inflatie van 12 procent is dat ook niet te doen. Daarbij zijn loonstijgingen structureel en is deze extreem hoge inflatie tijdelijk. Dus hoe pijnlijk en vervelend ook, dit probleem lossen we niet op via de lonen.”

Onzekerheid

Het Christelijk Nationaal Vakbod (CNV) zegt in een reactie te schrikken van de resultaten van het Interpolis-onderzoek. Het is volgens voorzitter Piet Fortuin wel herkenbaar dat juist in tijden van hoge inflatie en achterblijvende lonen, de onzekerheid onder werknemers toeneemt. ,,Om die reden maken we ons sterk voor een zo goed mogelijk resultaat aan de onderhandelingstafel”, vult hij aan.

Vooralsnog ziet hij geen sterke toename in het aantal arbeidsconflicten, maar hij vermoedt dat het de komende tijd, zeker als de coronasteun stopt, spannend kan worden. Dat sluit aan bij wat werkgeversvereniging AWVN eerder al voorspelde: de cao-onderhandelingen zullen de komende tijd steeds stroever verlopen, als de oorlog in Oekraïne langer aanhoudt. AWVN signaleerde al dat in verschillende bedrijven en bedrijfstakken sprake is van meer arbeidsonrust.

