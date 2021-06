Onderzoeker: ‘Laat werknemers niet zelf kiezen wanneer ze op kantoor willen werken’

videoThuiswerken is voor veel Nederlanders een uitkomst, maar jonge werknemers doet het geen goed. Dat blijkt uit nieuw onderzoek van de Vrije Universiteit. Zo hebben jongeren thuis meestal minder goede faciliteiten tot hun beschikking om hun werk te doen, legt onderzoeker Kilian Wawoe uit. Hij presenteert de onderzoeksresultaten vandaag in de Tweede Kamer.

Bij thuiswerken is er daarnaast minder contact met collega’s, en ook dat kan vooral voor jongeren nadelig zijn, weet Kilian Wawoe, organisatiepsycholoog en hoogleraar Human Resources Management. ,,Werken is ook samenwerken, en met name jongeren zijn op zoek naar begeleiding van wat meer senior medewerkers. Die missen ze.”

Werkenden die het positiefst zijn over thuiswerken, zijn degenen die een goede werkplek tot hun beschikking hebben, voldoende digitaal vaardig zijn om zich alleen te redden, een partner hebben en een gezin met wat oudere kinderen die geen extra aandacht nodig hebben. Wawoe: ,,Voor wie niet tot deze groep behoort - bijvoorbeeld niet digitaal vaardig is of alleen thuis zit zonder partner of kinderen - is thuiswerken onprettiger.’’

Verschil in manier van communiceren

De communicatie tussen thuiswerkers kan volgens Wawoe belemmerd worden door een verschil in de manier waarop verschillende leeftijdsgroepen het liefst communiceren. ,,Mensen onder de 30 gebruiken hun telefoon over het algemeen niet om te bellen, maar zoeken veel vaker contact via WhatsApp. Wat je dan krijgt is dat iemand van mijn generatie die thuiswerkt, zegt: ‘Als er wat is, kan je me bellen.’ Maar wat je dan eigenlijk tegen die jongere werknemers gezegd hebt is, ‘Laat me met rust’, want bellen doen ze niet.’’ Terwijl jongere werknemers hun vragen wel durven te stellen als ze ‘ in het echt’ naast een collega zitten.

Quote We moeten wel gaan nadenken over hoe we op een solidaire manier samen gaan werken Kilian Wawoe

Moeten we dan zo snel mogelijk weer vijf dagen op kantoor gaan zitten? Nee, zegt Wawoe. ,,Maar we moeten wel gaan nadenken over hoe we op een solidaire manier samen gaan werken.”

Als bedrijven overwegen werknemers deels thuis en deels op kantoor te laten werken, stelt hij daarom voor om werknemers niet zelf te laten kiezen wanneer ze wel of niet thuiswerken. ,,De trend is nu dat een leidinggevende zegt: laat ze zelf maar bepalen wanneer ze naar kantoor komen. Maar het gevaar is dat de groep die het dan het lastigst heeft, niet aan het woord komt en dat er vervolgens allemaal jongeren op kantoor zitten en mijn generatie lekker thuiszit in hun koopwoningen.’’

Wawoe adviseert de werkgever om eerst met de mensen te praten die het het moeilijkst gehad hebben met het thuiswerken en te kijken wat zij nodig hebben. ,,Ga met elkaar het gesprek aan, maar laat eerst de kwetsbaren aan het woord, en dan pas de rest.’’

