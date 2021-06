Ook dit Nederlandse bedrijf stapt over op vierdaagse werkweek voor hetzelfde loon

Steeds meer bedrijven lijken open te staan voor de verkorte werkweek met salarisbehoud. Veertig uur in de week werken is niet meer van deze tijd en van een dag minder werken worden werknemers een stuk gelukkiger, zeggen ze. Dat idee sprak ook Daan Dohmen, ceo van start-up Luscii, aan. Het bedrijf rondde onlangs een test met een vierdaagse werkweek af, mét succes.

De vierdaagse werkweek met behoud van loon is onderwerp van gesprek bij veel bedrijven in binnen- en buitenland. Het Nieuw-Zeelandse bedrijf Perpetual Guardian voerde in 2018 als eerste de verkorte werkweek in en werd daarmee wereldnieuws. Later volgden meer bedrijven. In ons eigen land draaide marketingbedrijf Loyals vorig jaar een proef. Ook mochten 3000 fulltime werknemers van Achmea twee uur per week korter werken met behoud van salaris. Spanje wil zelfs op landelijk niveau een pilot gaan draaien met een dag minder werken voor hetzelfde salaris.

De standaard werkweek van veertig uur past niet meer bij ons moderne werk, zei psycholoog Thijs Launspach eerder op deze site. Ook hebben we veel meer dat ons bezighoudt, zoals het gezinsleven, sport en hobby’s. Met de invoering van een kortere werkweek hebben we daar meer tijd voor en dat zorgt voor minder ziekteverzuim, minder stress en gelukkigere werknemers.

Vrijdag

Daar gelooft ook de Nederlandse start-up Luscii in. Het bedrijf ontwikkelde een app voor de zorg waarmee het personeel via een dashboard direct inzicht heeft in het elektronisch patiëntendossier. Luscii veranderde al eerder het een en ander; het bedrijf heeft geen managers meer, het personeel kreeg flexibele werktijden en is er geen fysiek kantoor meer. Een vierdaagse werkweek kon eigenlijk niet in dit rijtje ontbreken.

Quote De resultaten zijn een stuk beter dan verwacht. De productivi­teit van de medewer­kers is zelfs gestegen Daan Dohmen

Het bedrijf besloot het concept twaalf weken lang te testen. Er werd gekozen voor een vaste vrije dag in de week, de vrijdag. ,,Dat werd ons aangeraden door experts. Dan weet iedereen dat we er op die dag niet zijn. En dan kan ook niemand even een mailtje of Slackje sturen. Als je op je vrije dag een berichtje krijgt, ben je toch sneller geneigd om toch even te gaan werken.”

Deze maand stopte de pilot en kreeg Luscii de eerste resultaten binnen. Dohmen: ,,We hebben alles gemeten en de resultaten zijn een stuk beter dan verwacht. De productiviteit van de medewerkers is zelfs gestegen.” Gemiddeld steeg de productiviteit met tien procent en op de afdeling sales zelfs met 16 procent. Werknemers zijn ook meer betrokken. Dat komt volgens Luscii onder meer door de verbeterde werk-privé balans. Het algemene welzijn van het personeel steeg met 13 procent. Mensen hebben meer energie, krijgen meer werk gedaan en zijn meer tevreden over het bedrijf en de cultuur.

Sociaal leven

Dohmen merkt dat onder meer medewerkers met kinderen blij zijn met de verkorte werkweek. ,,Voor ouders is zaterdag vaak een hele drukke dag, veel rennen en vliegen met de kinderen. Dan hebben ze alleen de zondag nog om bij te komen. Nu kunnen ze ook op vrijdag iets ter ontspanning gaan doen, zoals tijd door te brengen met familie, even wandelen in het bos of naar de sportschool gaan.”

Quote We zouden er alleen mee door gaan als minimaal 80 procent dat zou willen. Nu blijkt dat werkelijk iedereen enthousi­ast is Daan Dohmen

Het experiment is dus geslaagd en dat betekent dat de vierdaagse werkweek nu officieel wordt ingevoerd bij Luscii. ,,We zouden er alleen mee door gaan als minimaal 80 procent dat zou willen. Nu blijkt dat werkelijk iedereen enthousiast is.”

’s Ochtends eerst sporten

Zijn er ook werknemers die liever vijf dagen blijven werken, omdat ze het werk meer willen spreiden bijvoorbeeld? ,,Werk geeft voor sommigen houvast. We hebben veel collega’s die internationaal werken, die hebben misschien een minder groot sociaal leven. We vroegen ons van tevoren al af hoe dit bij hen zou gaan landen.”

Maar bij niemand zorgde de overstap voor problemen, stelt Dohmen. Meer vrijheid hebben dan de standaard waren de werknemers van Luscii al gewend, ze mogen zelf bepalen wanneer en waar ze werken. ,,Zo kun je zelf kiezen wanneer je bijvoorbeeld gaat sporten, als je dat het liefst ’s ochtends doet kan dat. We hebben ook developers die het beste ’s nachts werken.”

Luscii gelooft dat een dag minder werken voor nog meer focus en efficiëntie zorgt. Je moet immers werk dat je normaal over vijf dagen verdeelt ineens in vier dagen doen. ,,We werken met buddy’s die je helpen bij het maken van keuzes in je werk. Je bepaalt dan wat je vooral niet gaat doen en waar je je op gaat focussen. Als je geen grip op je eigen tijd hebt, dan werkt dit niet.”

