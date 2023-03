Ook in 2023 werkt de vader en zorgt de moeder voor de kinderen (of ze dat nu willen of niet)

De traditionele rolverdeling binnen gezinnen krijgen we in Nederland maar moeilijk doorbroken. In slechts één op de tien gevallen werken vaders evenveel als moeders en is ook de zorg voor de kinderen gelijk verdeeld. Nog eens drie op de tien ouders zouden de taken het liefst ook gelijk verdelen, maar krijgen dat in praktijk niet voor elkaar.

Dat blijkt uit de Emancipatiemonitor 2022 van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). In bijna de helft van de gezinnen is nog steeds de man de belangrijkste kostwinnaar en besteedt de vrouw meer tijd aan de zorg van de kinderen. In een kwart van de gevallen is de zorg voor de kinderen wel gelijk verdeeld, maar blijft de man meer werken dan de vrouw.

Niet altijd haalbaar

Maar dat is niet altijd de taakverdeling zoals jonge ouders die het liefst zouden willen. In het ideale geval wil veertig procent van de ouders met jonge kinderen dat zij beiden evenveel werken en evenveel voor de kinderen zorgen. Maar dat lukt in praktijk dus maar een kwart van deze gezinnen.

Volgens Tanja Traag, hoofdsocioloog bij het CBS, heeft dat onder andere te maken met praktische redenen. ,,Het moet financieel ook haalbaar zijn om allebei minder te gaan werken. We zien verder dat vrouwen vaak werken in een branche waar veel deeltijd wordt gewerkt. Andersom zie je dat mannen geregeld op plekken werken waar dat minder vanzelfsprekend is.”

Wat daarnaast een rol speelt: een derde van de mannen vindt dat de vrouw beter geschikt is voor het opvoeden van jonge kinderen. Een op de zes vrouwen is het daarmee eens. Het zorgt er mede voor dat na de geboorte van een eerste kind het vooral de vrouw is die minder gaat werken en vaker thuis is.

Nederlandse vrouwen supergeëmancipeerd

Wat dit zegt over de positie van de vrouw in Nederland? Traag trekt een vergelijking met andere Europese landen: „Deeltijdwerken is ooit onder andere ontstaan om het mogelijk te maken dat vrouwen zowel konden werken als voor de kinderen zorgen. Dat gebeurt in Nederland veel, in die zin zijn de vrouwen hier supergeëmancipeerd. Want in veel andere Europese landen is dat principe van deeltijdwerken gesneuveld. Daar werk je óf fulltime, óf je werkt niet.”

Quote In veel gevallen zijn moeders en vaders niet evenveel op werk en evenveel thuis. Maar het is de vraag hoe erg dat is Socioloog Tanja Traag

Of de taakverdeling door de jaren heen meer gelijk is geworden, is volgens Traag lastig te zeggen. Daarvoor ontbreken de juiste cijfers. Maar volgens haar is er door de decennia heen de nodige progressie geboekt: „In Nederland hebben vrouwen en mannen dezelfde rechten. En dezelfde plichten. In veel gevallen zijn moeders en vaders niet evenveel op werk en evenveel thuis. Maar het is de vraag hoe erg dat is. Dat kan een bewust besluit zijn van stellen of soms lukt die verdeling niet vanwege praktische redenen.”