Oproep: ‘Zet je pakketbezorger in het zonnetje!’

Ze hebben het razenddruk, de post- en pakketbezorgers. Deze maand is het sowieso spitsuur maar door de lockdown is het nu bijna topsport om alle pakketjes in ieder geval voor kerst bij de mensen thuis af te geven.

Dat ziet ook Mildred van Norde uit Hoofddorp. Ze roept op iets kleins te geven aan de tienduizenden bezorgers. ,,En dat kleins kan al bestaan uit iets lekkers voor onderweg, of een ander presentje. Het gaat niet om de kosten, het gaat om het gebaar. Met dat gebaar laat je zien dat je snapt dat ook zij het extra zwaar hebben in deze tijd. En dan moet je die gezichten zien! Ze zullen het superleuk vinden en zo geeft het hen extra pep om verder te gaan én om het allemaal vol te houden tot deze extreme drukte weer afneemt. Een beetje extra aandacht ook voor hen’’, vindt Van Norde.

Doodmoe

De laatste weken ziet ze regelmatig hollende bezorgers voorbijkomen. ,,Ze rennen naar hun bus om snel verder te gaan. Ik werd van de week gegrepen door een bezorger die bij mij voor de deur stond. Zijn gezicht zag er doodmoe uit en dat kan ik me voorstellen.’’

Ook op social media verschijnen steeds meer initiatieven om de bezorgers een hart onder de riem te steken. Els Leicher roept op om een leuk kaartje te maken, eventueel met inhoud. ,,Ze werken zich uit de naad voor ons. Dus een kaartje, complimentje of een tientje is dik verdiend #zorgvoorjebezorger.’’ Anderen geven aan hun (vaste) bezorger al een cadeautje te hebben gegeven, bijvoorbeeld in de vorm van sokken of een kerstpakket.

Quote Ik denk dat ook onze bezorgers in deze extreme tijd iets extra's hebben verdiend Mildred van Norde

Wijnand Jongen, directeur van thuiswinkel.org, brancheorganisatie van de webwinkels, vindt de acties hartverwarmend. ,,Mooi dat dit gebeurt, de bezorgers zetten alle zeilen bij om te voorkomen dat er achterstanden ontstaan. Er wordt nauw samengewerkt tussen webshops en bezorgdiensten, we staan op scherp om de periode tot de kerst goed door te komen. Als je dan een extraatje krijgt, is dat een extra stimulans. Ik zei het vanochtend nog tegen mijn vrouw: ‘We moeten een envelop met geld klaarleggen voor onze pakketbezorgers.’’

De meeste pakketbezorgers hebben tijdens deze drukke periode gemiddeld 180 stops per dag. Mildred van Norde: ,,Natuurlijk, meer mensen hebben het druk. Maar ik denk dat ook onze bezorgers in deze extreme tijd iets extra's hebben verdiend. Daarom hoop ik dat we daar de komende dagen, als we het geluid van de deurbel horen, even bij stilstaan.’’

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Bezorggekte



Elke dag worden er miljoenen pakketjes verwerkt en bezorgd door bedrijven als PostNL, DHL en DPD. Alleen al bij PostNL -de grootste postbezorger- worden in december 1,5 miljoen pakketten per dag gesorteerd. Ondanks extra inzet van personeel en bussen werd de drukte PostNL begin deze maand, vlak voor sinterklaas, even te gortig. Door recorddrukte haalde het bedrijf een paar dagen geen pakketjes meer op bij de webwinkels.

Volledig scherm Medewerkers van pakketdienst DPD sorteren pakketjes in het pakkettensorteercentrum. © ANP

Bekijk hieronder de playlist met video's over de coronacrisis: