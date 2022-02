Over zijn cv heb ik veel vragen, er staat namelijk niet veel op

Yassin (56) is beleefd en voorkomend. Hij houdt de deur voor me open en terwijl ik koffie voor hem pak, wacht hij in de hal. Op zijn cv had ik gezien dat hij is geboren in Bagdad. Over de rest van zijn cv heb ik veel vragen. Er staat niet veel op. Aan de koetjes en kalfjes waarmee we het gesprek beginnen doet Yassin vriendelijk mee, maar hij heeft er duidelijk niets mee.