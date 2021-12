Pakketbezorger Mehretab brengt 200 bestellingen per dag rond: ‘Ik verdien 2000 euro bruto’

Het is dringen in het verdeelcentrum van DHL op bedrijfsterrein De Hoef. Met een laadlijst in de hand zoeken circa twintig medewerkers in de bescheiden loods hun karren met pakketjes. Vandaag gaan er daarvan 5.000 de deur uit, zegt ‘cityhubmanager’ Mitchel Overeem. ,,Een paar weken geleden, rond Sinterklaas, waren dat er zelfs 5.200 in de ochtend en dan nog eens 1.500 in de avond.’’