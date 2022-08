Patholoog Emma (36) bekijkt heel de dag stukjes mens: ‘Ik kom ook alle lichaamssappen tegen’

iemand moet het doenWerk kan niet altijd leuk zijn, maar waarom kiezen mensen voor het vak van ‘putjesschepper’, deurwaarder of overledenenverzorger? In deze reeks vertellen Nederlanders met zo’n baan over hun werk, waarom ze ervoor kozen en wat het zo interessant maakt. Vandaag: klinisch patholoog Emma Witteveen (36) onderzoekt stukken weefsel van mensen, zoals stukjes darm.

Als klinisch patholoog Emma Witteveen (36) op een verjaardag of in de kroeg uitlegt wat ze elke dag doet, kijkt men vaak vreemd op. ,,Mensen denken dat ik heel de dag in lijken aan het snijden ben. Als de nabestaanden een obductie aanvragen, kom ik inderdaad in beeld om inwendig onderzoek te doen op de overledene. Maar uiteindelijk is dat maar vijf procent van mijn werk.”

In haar werk gaat het nooit om iemand die vermoord is, zegt Witteveen. ,,Forensisch pathologen zijn betrokken bij moorden, wij zijn klinisch pathologen. Maar ook een forensisch patholoog zal een moord niet oplossen. De pathologie is ontzettend geromantiseerd, dat komt misschien wel door alle populaire misdaadseries. Maar dat beeld klopt dus niet.”

In series zitten pathologen soms onder het bloed. Daar heeft Witteveen dan wel weer mee te maken. ,,Bij een obductie komt natuurlijk bloed kijken. Ook bij een weefselstuk, in een stuk long zit bijvoorbeeld gewoon nog bloed. De stukken komen direct vanuit de operatiekamer naar ons toe. Ik kom ook poep tegen. Eigenlijk alle lichaamssappen komen voorbij. Dat hoort erbij en ik draag gewoon beschermende kleding.”

Achter de computer

Het weefsel dat door de pathologen van Symbiant, het bedrijf dat meerdere pathologie-afdelingen runt in Noord-Hollandse ziekenhuizen, wordt eerst in een soort kaarsvet gegoten. Dat wordt in hele dunne schijfjes gesneden die vervolgens op microscoopglaasjes worden gelegd.

De meeste tijd zit Witteveen achter de computer, waar ze het weefsel digitaal onderzoekt en een diagnose stelt. ,,Alle glaasjes worden gescand, zodat ik op mijn computer een mooie doorsnede van het weefsel kan bestuderen. Ik kan bijvoorbeeld zien hoe diep een tumor in de darmwand is doorgegroeid. Ook kan ik vaak het stadium van de kanker vaststellen. Meestal zie ik in een keer wat er aan de hand is, huidkanker spoor je bijvoorbeeld zo op.”

Volledig scherm Klinisch patholoog Emma Witteveen bekijkt een doorsnede van weefsel op haar computer. © Privé-archief

Witteveen werkt inmiddels 3,5 jaar als klinisch patholoog. Hoewel ze zich nu alleen met stukjes mensen bezighoudt, is ze haar carrière wel tussen de patiënten begonnen, als arts-assistent. Voor ze voor de richting pathologie koos, kende ze het beroep eigenlijk niet goed. ,,Ik leerde het vak pas goed kennen tijdens mijn coschappen in het ziekenhuis. Tijdens de multidisciplinaire overleggen komen artsen van verschillende disciplines bij elkaar, een patholoog is daar vaak ook bij. Op de werkvloer is deze medisch specialist redelijk onzichtbaar, maar tegelijkertijd heel onmisbaar. Een patholoog stelt in de meeste gevallen de diagnose. Dat vond ik meteen heel interessant, dus toen ben ik me gaan specialiseren in pathologie.”

Veel achter de computer zitten, dat klinkt misschien veel minder spannend dan arts zijn die heel dag met patiënten bezig is. Toch is het werk allesbehalve saai, zegt Witteveen. ,,Ook patholoog zijn biedt de nodige uitdaging. Je moet van alle ziekten wat weten, anders kun je geen goede diagnose stellen. Een ziekte kan ook voorkomen in een lichaamsdeel waar je het niet verwacht. Een melanoom, huidkanker dus, kan ook in de darm voorkomen. Je moet dus altijd op blijven letten.”

Heftig en confronterend

Het gaat ook weleens om een 'gewone' ontsteking of een vetzwelling, maar kanker is toch wel een terugkerend onderwerp in het werk van een klinisch patholoog. ,,De helft van mijn werk bestaat uit stukjes huid bestuderen waar vermoedelijk huidkanker op zit.”

Quote Er zit geen mens meer aan vast, dus je bouwt geen band op met de patiënt. Wat dat betreft, hebben oncologen het veel zwaarder Emma Witteveen

Is het dan niet zwaar om een groot deel van de dag met kanker geconfronteerd te worden? Ellende hoort nou eenmaal bij werken in de gezondheidszorg, zegt Witteveen. ,,Als je het niet van je af kunt laten glijden, dan is dit werk niets voor je. Het is natuurlijk niet zo dat niets me meer raakt. Soms stel ik bij iemand van 30 jaar de diagnose kanker in een vergevorderd stadium. Dat vind ik dan best heftig en confronterend omdat het iemand van mijn eigen leeftijd is. Hetzelfde heb ik bij een obductie van iemand die ongeveer even oud is als ik. Maar je moet het wel los kunnen laten.”

Wat volgens Witteveen wel scheelt is dat een patholoog alleen stukjes weefsel bekijkt en geen patiënten ziet. ,,Er zit geen mens meer aan vast, dus je bouwt geen band op met de patiënt. Wat dat betreft, hebben oncologen het veel zwaarder.”

Na ruim drie jaar kan Witteveen nog steeds zeggen dat ze helemaal op haar plek zit op de afdeling pathologie. Ze denkt dan ook absoluut niet aan stoppen. ,,Ik vind het werk heel leuk. Er zijn ook nog genoeg mogelijkheden tot specialisatie. Ik kan me bijvoorbeeld op mammapathologie gaan richten, ofwel het diagnosticeren van borstkanker, of bijvoorbeeld hersentumoren en andere hersenafwijkingen.”

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Bekijk hier al onze video’s over werk en carrière:

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.