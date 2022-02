Patricia (50) zei haar topbaan bij de overheid op om voortaan ambachtelijk gemaakte bubbels te verkopen

MADE IN 010 Dit is de familie die IJsselmon­de aan het lezen bracht en houdt; al vier generaties en bijna een eeuw lang

Oké, hij is het niet geworden. Maar dat Gert-Jan van Rietschoten, eigenaar van een boekenwinkel in het altijd zo ‘onbelezen’ beschouwde Rotterdam-Zuid, alleen al werd genomineerd voor de titel Boekverkoper van het jaar 2021/2022, is best bijzonder. Hij moest het uiteindelijk afleggen tegen een dame uit Driebergen, maar voor hun klanten zijn de Van Rietschotens al sinds 1926 de springplank naar een paar uurtjes verstrooiing, spanning of fantasie.

