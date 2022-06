Patrick rijdt de stad door om vuil op te halen: ‘Bankstel met kattenpis? Daar moet je niet te lang bij stilstaan’

iemand moet het doenWerk kan niet altijd leuk zijn, maar waarom kiezen mensen voor het vak van ‘putjesschepper’, deurwaarder of overledenenverzorger? In deze reeks vertellen Nederlanders met zo’n baan over hun werk, waarom ze ervoor kozen en wat het zo interessant maakt. Vandaag: Patrick van der Will (50) rijdt door Rotterdam om afvalcontainers te legen en grofvuil op te halen.

Samen met collega’s van de Gemeente Rotterdam zorgt chauffeur Patrick van der Will (50) ervoor dat alle ondergrondse containers van de stad geleegd worden, schoon blijven en dat al het grofvuil wordt opgehaald. Niet iedereen zou zijn werk willen doen, weet hij. ,,Mensen zeggen dat weleens tegen me. Maar als ik ze dan meeneem, moeten ze toegeven dat het eigenlijk best leuk werk is.”

Als klein jongetje wist hij al dat hij bij de stadsreiniging wilde werken. ,,Als de vuilniswagen langs kwam, wilde ik altijd even kijken. Op zaterdag als ik bij mijn oma was dan werd daar ‘s avonds de markt opgeruimd. Ik vond het fantastisch om een beetje mee te helpen. Toen wist ik al: dit wil ik later gaan doen.”

Maar na de middelbare school gaat Van der Will de opleiding metaaltechniek doen, omdat daar meer kansen liggen. Via een uitzendbureau kan hij uiteindelijk toch aan de slag bij de stadsreiniging. Later weet hij er een vaste baan te bemachtigen en haalt hij zijn groot rijbewijs. ,,Inmiddels doe ik het werk al 32 jaar en vind ik het nog steeds leuk. Het werk is wel veranderd, vroeger was het voornamelijk sjouwen met vuilniszakken, nu wordt bijna alles in ondergrondse containers gegooid.”

Grote meubels

Wat ook bij het werk hoort: alle troep die niet in de container is beland opruimen. Daar zit soms ook huisvuil tussen dat te lang in de zon heeft gelegen. Ook is het grofvuil niet altijd even schoon. ,,Een bankstel met kattenpis is wel echt goor, je handschoenen ruiken er dan ook naar. Daar moet je gewoon niet te lang bij stilstaan. Soms gebeurt het dat er iets op je overall komt, dan doe je gewoon een nieuwe aan op de zaak. We douchen ook altijd na het werk.”

Soms raken medewerkers gewond, bijvoorbeeld door een plank waar nog spijkers in zitten of door glas tussen het vuil. ,,Zo heb ik een paar jaar geleden mijn been opengehaald aan een kapotte tl-buis.” Daarnaast is het fysiek best zwaar om bijvoorbeeld grote meubels te versjouwen, zegt hij. ,,Op een gegeven moment krijg je wel last van pijntjes. Maar het vele in- en uitstappen maakt het ook zwaar, in smalle straatjes kun je er niet altijd makkelijk uitkomen.”

Gelukkig is Van der Will fit genoeg om zijn werk de komende jaren te blijven doen. ,,Als je op een normale manier werkt, niet alleen maar aan het rausen bent, houd je het prima vol tot aan je pensioen. Zo niet, dan zijn er nog zat andere banen binnen de gemeente.”

Enorme verantwoordelijkheid

Door al zijn ervaring, is Van der Will inmiddels gepokt en gemazeld. Maar voor een beginnend chauffeur kan het werk best spannend zijn. ,,Je hebt een enorme verantwoordelijkheid met zo’n grote wagen. Ze zitten vaak met zweet op hun voorhoofd achter het stuur. Je rijdt soms met maar een paar centimeter ruimte aan beide kanten langs geparkeerde auto’s. Het is bijna niet te voorkomen dat je ergens tegenaan rijdt. Een spiegeltje is er zo afgereden.” Als dat gebeurt gaan Van der Will en collega’s op zoek naar de eigenaar van de auto of laten een briefje achter.

Van der Will verveelt zich nooit op een werkdag, dat komt mede door de interactie met buurtbewoners. Zo zijn er wel eens mensen die misbruik proberen te maken van de ophaaldienst. ,,Bouwafval en puin halen we niet meer op, daar begonnen aannemers misbruik van te maken. Sommige mensen proberen het nog steeds en worden boos als we er iets van zeggen. Een discussie probeer ik altijd uit de weg te gaan. Dat heeft toch geen zin.”

Lekker weer

Dezelfde houding heeft hij als mensen razend worden wanneer zijn wagen de weg blokkeert. ,,Als er een heel grote hoop grofvuil staat, doen we eerst een deel en rijden daarna vaak weer een rondje om de rest op te halen, zodat mensen er langs kunnen. Gelukkig zijn de meeste bewoners blij als alles weer schoon en opgeruimd is. Maar sommigen beginnen al te toeteren voor je überhaupt aan de handrem hebt getrokken. Inmiddels hoor ik het al niet meer.”

Van der Will laat zich niet zo snel van zijn stuk brengen. Hij geniet vooral van zijn werk, zeker als het buiten lekker weer is. ,,Ik zou er niet aan moeten denken om nu op kantoor te moeten zitten.”

