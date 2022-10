Philips schrapt wereldwijd 4000 banen, in Nederland 400 gedwongen ontslagen

In totaal gaat er in Nederland een streep door 800 banen, onder meer door het schrappen van 350 inhuurkrachten. Tientallen banen verdwijnen door natuurlijk verloop en het niet invullen van vacatures. De 400 gedwongen ontslagen treffen met name managementfuncties.

Lees ook PREMIUM Advocaat eist dat ministerie dossier vrijgeeft over apneukwestie Philips en stapt naar rechter



Het bedrijf staat onder druk door onder meer leveringsproblemen, de inflatie, de strenge coronamaatregelen in China en de oorlog in Oekraïne. Daardoor daalde de omzet in het derde kwartaal met 5 procent tot 4,3 miljard euro. De winst liep terug tot 209 miljoen euro, vergeleken met 512 miljoen euro in dezelfde periode een jaar eerder.

Slaapapneu

Het bedrijf kampt ook met een kostbare terugroepactie voor slaapapneu-apparaten. Die zaak speelt al meer dan een jaar. Door afbrokkelend isolatieschuim moeten in totaal 5,5 miljoen apparaten vervangen worden. Philips rekent op een schikking met Amerikaanse justitie die de waarde van dochter Respironics, dat de apparaten tegen slaapapneu maakt, flink zal verlagen. In Nederland heeft een groep gebruikers van de slaapapneu-apparaten inmiddels een rechtszaak aangespannen omdat ze geheime informatie over het probleem willen inzien.

300 miljoen

Door de ontslagen hoopt Philips op jaarbasis 300 miljoen euro te kunnen besparen. Bij Philips werken ongeveer 80.000 mensen waarvan 11.000 in Nederland.

Kijk onze nieuwsvideo's in onderstaande playlist:

Praat mee, reageren kan onderaan dit artikel. Alleen reacties voorzien van een volledige naam worden geplaatst. We doen dat omdat we een debat willen met mensen die staan voor wat ze zeggen, en daar dus ook hun naam bij zetten. Wie zijn naam nog moet invullen, kan dat doen door rechts bovenaan op onze site op ‘Login’ te klikken.