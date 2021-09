Prinsjesdag: waar moet je mogelijk als werkgever rekening mee houden?

Wat gaat er voor ondernemers allemaal veranderen in de vergoedingen en heffingen? Op Prinsjesdag komen we er achter. Toch zijn er al wat plannen uitgelekt. Fiscaal expert Raymond Barkman van Nextens legt het uit.

Een ding is zeker. Het gaat vanmiddag op Prinsjesdag niet heel spannend worden. Een demissionair kabinet komt meestal niet opeens met spectaculaire vernieuwingen. Het dicht wat gaten, zorgt dat de ‘winkel’ blijft draaien, voorkomt hier en daar een ongelukje. ,,Het kabinet zal niet ineens het roer omgooien”, voorspelde Bas Jacobs, hoogleraar overheidsfinanciën, eerder tegen deze site.

Thuiswerken

Toch komen er wel versoepelingen en regelingen waar ondernemers rekening mee moeten houden. Zo is de kans groot dat de vaste thuiswerkvergoeding een blijvertje is. ,,We mogen nu al wat vaker naar kantoor, maar thuis werken blijft nog wel even bestaan’’, vertelt Raymond Barkman van Nextens. ,,En omdat we thuis ook geld uitgeven, staat hier dus een vergoeding tegenover.’’

Het Nibud berekende eerder dat 2 euro per dag kostendekkend moet zijn. Hierbij is het elektriciteitsverbruik, de kopjes koffie en het wc-papier meegerekend. ,,Maar hoe groot de vergoeding is, moet vanmiddag duidelijk worden.’’ In iedere geval is wel duidelijk dat deze tegemoetkoming is vrijgesteld van loonheffing. Dit betekent dus dat het volledige bedrag bij de werknemer terechtkomt.

Werkkostenregeling

En de coronacrisis heeft niet alleen invloed op de thuiswerkvergoeding. Zo heeft Barkman signalen opgevangen dat de werkkostenregeling wordt verlengd. Bij deze regeling mag de werkgever 3 procent van 400.000 euro van de loonsom en 1,18 procent over het meerdere van de loonsom hoger belastingvrij aan werknemers uitkeren. Dat kan in geld maar ook in spullen; zoals een bureaustoel, extra computerscherm of een kerstpakket. ,,Deze regeling is dit jaar verruimd vanwege de coronacrisis. En de verhoging van 1,7 procent naar 3 procent dit jaar krijgt nu een wettelijke basis. De verwachting is dat voor 2022 het oorspronkelijke percentage van 1,7 procent weer terug komt.’’

Aandelenoptie

Ook gaat het kabinet een knelpunt in de aandelenoptieregeling wegnemen. Dit is een beloningsvorm voor werknemers, want hierdoor kunnen ze in de toekomst- tegen een vooraf afgesproken prijs - aandelen in hun werkgever kopen. Zij worden dan aandeelhouder en profiteren mee als de aandelen stijgen. ,,Het kabinet gaat er voor zorgen dat werkgevers bij het uitoefenen van de aandelenopties niet te maken krijgen met geldkrapte als de loonheffing over het voordeel uit aandelenopties aan de fiscus moet betalen. Daardoor het voor werkgevers en werknemers makkelijker om van de aandelenoptieregeling gebruik te maken’’, aldus Barkman.

Quote De regering heeft afgelopen jaar vanwege corona al heel veel steunmaat­re­ge­len getroffen. Ik denk dat ze deze lastenver­lich­ting daardoor laten schieten Raymond Barkman

Lastenverlichting

Al gaat waarschijnlijk niet elke belofte van het kabinet door. Zo vermoedt Barkman dat de eerder toegezegde lastenverlichting in de vennootschapsbelasting voor 2022 niet doorgaat. ,,Maar je weet nooit welk konijn ze nog uit de hoed toveren.’’

De verwachting was, dat bedrijven in 2022 over de winst tot en met 395.000 euro, het lage tarief van 15 procent vennootschapsbelasting moesten betalen en over de hogere winst 25 procent. Nu ligt de grens tot 245.000 euro. ,,Volgend jaar moet je dus nog steeds het normale tarief van 25 procent blijven betalen, als je boven deze grens komt.’’ Barkman vermoedt dat dit niet doorgaat, omdat het kabinet wil stimuleren dat het bedrijfsleven op eigen benen gaat staan. ,,De regering heeft afgelopen jaar vanwege corona al heel veel steunmaatregelen getroffen. Ik denk dat ze deze lastenverlichting daardoor laten schieten.’’

Klimaat

Ook het leven wordt wat duurder. Zo wordt de energierekening hoger. ,,We willen verduurzamen, maar met de huidige stand van de techniek wordt het er niet goedkoper op. Het bouwen van windmolens, de uitrol van een verfijnd en verzwaard elektriciteitsnetwerk en het overschakelen op waterstof is vooralsnog duurder dan gas. En alhoewel het kabinet in 2022 6,8 miljard euro uitgeeft aan het klimaat en ca 100 miljard euro tot 2050 voor de energietransitie, komen veel kosten bij burgers en ondernemers te liggen. Maar je moet voor onze toekomstige generaties wat over hebben.’’

