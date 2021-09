Rechter: Uber moet chauffeurs in dienst nemen

In juni stapte FNV naar de rechter, gesteund door Uber-chauffeurs die zeggen dat ze rechteloos zijn: geen sociale voorzieningen, geen inkomenszekerheid en geen pensioen.

De uitspraak van de kantonrechters betekent dat Uber verplicht is de cao op de arbeidsovereenkomsten van deze chauffeurs toe te passen, in de periodes dat de cao algemeen verbindend is verklaard. Daarmee kunnen deze chauffeurs in bepaalde gevallen aanspraak maken op achterstallig salaris. Daarnaast moet Uber aan FNV een schadevergoeding van 50.000 euro betalen vanwege het niet nakomen van de CAO Taxivervoer. In het Verenigd Koninkrijk oordeelde een rechter eerder eveneens dat de chauffeurs geen ondernemers maar werknemers zijn. Het bedrijf heeft daar een half miljard euro gereserveerd voor nabetalingen.

Een van de boze zelfstandigen is de Amsterdamse taxichauffeur Abelhakim Benamran. Hij zegt dat er nauwelijks is te leven van de taxiritten. ,,De ritprijs is een race naar de bodem. Mensen leven onder bijstandsniveau. Wie ritten weigert, krijgt steeds minder ritten aangeboden als er weinig aanbod is. Hoe dat algoritme precies werkt, weet alleen Uber.’'

De uitspraak van de rechter in de zaak die FNV tegen taxibedrijf Uber aanspande, is een grote overwinning voor de rechten van de chauffeurs. Dat zegt de vakbond in een eerste reactie, nadat de rechter de vakbond vanochtend in het gelijk stelde. Zakaria Boufangacha, vicevoorzitter FNV: ‘Deze uitspraak laat zien wat wij al jaren zeggen: Uber is een werkgever en de chauffeurs werknemers, dus moet Uber zich aan de cao Taxivervoer houden. Het is ook een signaal naar Den Haag dat dit soort constructies illegaal zijn en dat de wet dus gehandhaafd moet gaan worden.’

FNV sleepte eind vorig jaar Uber voor de rechter, omdat de chauffeurs te weinig verdienen en nauwelijks rechten hebben. Uber zegt dat de chauffeurs die via hun app werken zelfstandigen zijn, maar dat heeft de rechter nu dus tegengesproken. Boufangacha: ‘Echte zzp’ers kunnen zelf hun tarief bepalen en bepalen zelf hoe ze hun werk uitvoeren. Bij chauffeurs die voor Uber rijden, is dat niet het geval. Uber bepaalt het uurtarief, wie er wel of niet in de app komt, wie welke rit krijgt en hoe de ritten worden uitgevoerd.’

Door de uitspraak van de rechter, zijn de Uber-chauffeurs vanaf nu automatisch bij Uber in dienst en moet het taxibedrijf de chauffeurs betalen en behandelen volgens de cao Taxivervoer. Daardoor krijgen ze meer loon en meer rechten bij bijvoorbeeld ontslag of ziekte. ‘Allemaal zaken die niet meer dan normaal zouden moeten zijn in een land als het onze. Het is schandalig dat het kabinet de handhaving tegen dit soort praktijken niet oppakt’, aldus Boufangacha.

Uber bestudeert de uitspraak nog. Volgens Uber kiest 90 procent van chauffeurs zelf voor het leven als zelfstandige. En noemde eerder de ontevreden chauffeurs ‘enkelingen.’ Uber, zo stelt Uber, is slechts een technologiebedrijf dat een app levert waarbij passagier en chauffeur elkaar vinden.

Het Europees Parlement debatteert vanavond over strengere Europese regels voor bedrijven als Uber. Platformwerkers zouden daardoor per definitie werknemers worden en de bewijslast van het tegendeel komt bij het bedrijf zelf te liggen.

GroenLinks-Europarlementariër Kim van Sparrentak is blij met de uitspraak: ,,Dat Uberchauffeurs door de rechter gezien worden als werknemers en niet als zelfstandigen, is heel goed nieuws. Zo krijgen ze recht op een beter loon en meer sociale bescherming. De rechtbank laat zien dat Uber zich al jaren bewust niet aan de regels houdt door haar chauffeurs als schijnzelfstandigen in te zetten. De uitspraak geldt echter alleen voor Uberchauffeurs, dus niet voor andere werknemers met een schijnconstructie zoals Deliveroobezorgers of schoonmakers van Helpling. Deze zaak laat duidelijk zien dat duidelijke regels nodig zijn voor werk via dit soort platforms, Europese regelgeving is dus hard nodig.”

Ook in andere Europese landen ligt Uber onder vuur.

Uber chauffeurs bij een demonstratie in 2019 bij het Uber kantoor in Amsterdam.