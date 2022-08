Recordaantal vacatures en toch nog honderdduizenden werklozen: hoe kan dat?

Algoritme bepaalt wat je te zien krijgt: ‘Vacature voor chauffeur bereikt eerder man dan vrouw’

In een zoektocht naar een nieuwe baan struin je verschillende vacaturessites af. De kans is groot dat je andere vacatures ziet dan je buurman of buurvrouw. Deze sites zetten namelijk steeds vaker kunstmatige intelligentie en algoritmes in, waardoor je gender bepaalt welke vacatures je uiteindelijk te zien krijgt.

16 augustus