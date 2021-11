Records aan diggelen op de arbeidsmarkt: weer meer vacatures

Tegenover 100 werklozen stonden in het derde kwartaal 126 openstaande vacatures, een nieuw record. In het tweede kwartaal stonden er nog 106 vacatures open op 100 werklozen. Dat was in 50 jaar niet voorgekomen.

Het aantal openstaande vacatures is afgelopen kwartaal sowieso flink gestegen: eind september waren dat er 371.000, 45.000 meer dan aan het eind van het tweede kwartaal. Het record lag toen op 327.000.

De meeste vacatures zijn in de handel, zakelijke dienstverlening en de zorg. Die drie sectoren zijn samen goed voor de helft van alle openstaande plekken. In vrijwel alle sectoren zit het aantal vacatures in de lift.

Grens van 11 miljoen gepasseerd

Het totaal aantal banen is in het derde kwartaal voor het eerst zelfs de grens van 11 miljoen gepasseerd. Hierbij zijn alle banen (voltijd en deeltijd) meegenomen. Vooral de werknemersbanen namen flink toe, met 1,7 procent. Het aantal banen voor zelfstandigen ligt zelfs op het hoogste punt ooit: 2.346.000. Ruim een op de vijf banen wordt door een zelfstandige opgevuld.

Intussen daalt de werkloosheid al vier kwartalen op rij. In de maanden juli, augustus, september waren er 294.000 mensen werkloos, 3,1 procent van de beroepsbevolking. Er gingen meer werklozen aan de slag dan dat werkenden hun baan verloren.

Ondanks de daling is het niveau in het derde kwartaal nog wel hoger dan voor de coronacrisis. In het eerste kwartaal van 2020 waren er 277.000 werklozen (3,0 procent). Alleen onder 45- tot 75-jarigen is de werkloosheid lager dan voor de coronacrisis (1,9 versus 2,0 procent).

