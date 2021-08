Ro (34) houdt cybercriminelen buiten de deur: ‘Voel me soms net een superheld’

Wat doet een...Wie ons banenlandschap bekijkt, ziet bijzondere functies voorbijkomen. Een field service-engineer, een lab-technician of een assemblagemedewerker: we hebben ze blijkbaar hard nodig, maar waarvoor en waarom? In deze serie vertelt elke week iemand over zijn of haar beroep. Vandaag: Ro Paddock (34), Head of Anti-Financial Crime bij Fourthline in Amsterdam.

Stel, je bent op een feestje of borrel en iemand vraagt wat je voor werk doet. Wat zeg je dan?

,,Poe, dan haal ik eerst even diep adem, want het is best een verhaal. Bij Fourthline ontwikkelen we voor banken of andere financiële instellingen technologie die helpt bij het controleren van de digitale identiteit van klanten. Het doel hiervan is om te voorkomen dat fraudeurs en criminelen die geld witwassen het financiële systeem binnendringen. Mijn rol is het signaleren van trends in de manier waarop criminelen dit doen, zodat we kunnen voorkomen dat ze inbreken.”

Cybercriminelen buiten de deur houden, dat lijkt me een spannende baan…

,,Ja, dat is het ook. De hackers en fraudeurs verzinnen telkens weer nieuwe manieren om in te breken. Ik en mijn team kunnen dus nooit stil zitten, we moeten de bad guys altijd een stap voor zien te blijven. Maar dat maakt het werk ook zo boeiend.’'

Hoe ben je in deze functie terecht gekomen?

,,In mijn thuisland Zuid-Afrika heb ik forensische informatica gestudeerd. Ik ben bij een bedrijf in cybersecurity begonnen te werken en ben daar opgeklommen tot Hoofd Fraude. Maar op een gegeven moment zat ik daar aan het plafond qua doorgroei in mijn veld. Zuid-Afrika is een fantastisch land, maar de economie draait niet goed en er is steeds meer misdaad en geweld. Ik voelde me er niet meer veilig. Ik besloot te kijken naar banen in het buitenland en kwam terecht bij een bedrijf in Berlijn. Toen ik daar werkte, kwam ik deze functie bij Fourthline tegen. Ik solliciteerde, en zeven maanden geleden mocht ik beginnen in Amsterdam.’'

Hoe ziet een typische werkdag er voor jou uit?

,,Een typische werkdag heb ik eigenlijk niet. Ik heb twintig mensen in mijn team en ik overleg regelmatig met hen en houd mijn vinger aan de pols. Zijn er bedreigingen waar we rekening mee moeten houden? Ook heb ik meetings met klanten en andere afdelingen binnen het bedrijf. Dit is geen standaard 9-tot-5-baan, maar dat vind ik ook helemaal niet erg. Het is druk en dynamisch, maar daar houd ik juist van.’'

De IT-wereld - en zeker cybersecurity - staan nog altijd bekend als een mannenbolwerk. Hoe kijk jij daar als vrouw tegenaan?

,,Gedurende mijn hele carrière ben ik inderdaad vaak de enige vrouw geweest in mijn functie of zelfs op de afdeling. Ook bij dit bedrijf zijn vrouwen in leidinggevende functies nog in de minderheid. Het kan ontmoedigend zijn om telkens de enige te zijn tussen de mannen. Zeker als zij - zoals ik bij een eerdere werkgever meemaakte - ook nog eens allemaal dezelfde taal spreken en jij niet.'’

Hoe ga je daarmee om?

,,Ik zet me juist in om ervoor te zorgen dat meer vrouwelijk talent doorstroomt naar de top. Het hoort geen verschil te maken of je een man of vrouw bent. Ik denk ook dat het belangrijk is dat ik me laat zien in mijn rol aan andere vrouwen. Zodat zij een voorbeeld hebben om na te volgen.’'

Welke eigenschappen moet iemand hebben om een goede medewerker in cybersecurity te zijn?

,,Boven alles moet de strijd tegen criminelen je aantrekken. Je moet dat iedere dag weer willen doen, en alles op alles willen zetten om hen tegen te houden. Daarnaast moet je, als het een functie is waarbij je fraude tegengaat, begrijpen hoe de bankenwereld en e-commerce werken. Ook moet je over een goed onderbuikgevoel beschikken.’'

Een onderbuikgevoel, leg eens uit?

,,Je moet het aan kunnen voelen als er iets niet in de haak is en niet stoppen voor je weet wat het probleem is. Als je aan het einde van de werkdag iets geks ziet moet je niet denken ‘dat kan wachten tot morgen’, maar er gelijk op willen duiken. De cybercriminelen wachten immers ook niet. De techniek valt te leren, maar dat instinct moet je in je hebben.’'

Wat vind je het leukste aan je werk?

,,Het opnemen tegen de boeven. Het geeft zoveel voldoening om een aanval tegen te kunnen houden voordat ze binnen zijn. Ik voel me dan net een superheld. We doen met het team belangrijk werk, dat nooit klaar zal zijn. De bad guys zullen altijd slimmer worden en blijven zoeken naar nieuwe manieren om binnen te komen. Wij moeten zorgen dat we altijd net een stukje slimmer zijn.’'

