Romy (31) knokte zich via mavo, mbo, hbo én universiteit naar haar droombaan

Op de middelbare school weet Romy Decates ineens wat ze wil worden: orthodontist of tandarts. Ze weet ook dat ze vanaf de mavo een lange weg te gaan heeft. Decates worstelt zich stap voor stap door het mbo, hbo en uiteindelijk een universitaire studie om haar droombaan te bereiken. Dertien jaar later is ze dan eindelijk officieel tandarts.

In een LinkedIn-bericht vertelt Romy Decates (31) over haar studiepad en de moeite die ze heeft moeten doen om te komen waar ze nu is. De post blijft niet onopgemerkt en krijgt duizenden reacties. Veel mensen spreken hun bewondering uit voor haar doorzettingsvermogen. Een doorzetter is Decates zeker, al kent haar verhaal niet meteen een vliegende start.

Want hoewel ze meer in haar mars heeft, gaat het niet direct goed op de middelbare school. ,,Ik kwam door een lagere cito-score in een vmbo-tl/havo-klas terecht. Het was weinig studeren en veel chillen. Maar dat vond ik toen wel prima.”

Als ze rond haar 14de een beugel krijgt en veel naar de orthodontist moet, weet Decates ineens wat ze met haar leven wil. ,,Het vak leek me direct interessant. Ook zag ik daar elke keer nieuwe auto’s voor de deur staan. Toen ik mijn moeder vroeg hoe ze aan die auto’s kwamen zei ze: ‘Omdat deze mensen veel geld verdienen’. Ik dacht: dat kan ik ook.”

Bèta-vakken nodig

Maar omdat Decates op de mavo zit behoort een opleiding Tandheelkunde niet direct tot de mogelijkheden. ,,Mijn mavo-docent zei: ‘Als je dan toch zo goed weet wat je wil gaan doen, kun je beter naar het mbo gaan, dat is veel beroepsgerichter’. Ik kon naar de havo, maar heb dat advies toen maar opgevolgd.”

Decates rondt de mbo-opleiding Tandartsassistente cum laude af en kan direct doorstromen naar de hbo-studie Mondzorgkunde. Ook voor die opleiding slaagt ze. ,,Maar toen was ik klaar en vond mezelf nog te jong om de rest van mijn leven te werken. Daarnaast was mijn interesse in de tandheelkunde zo groot geworden, dat ik graag verder wilde, ik wilde nog meer leren over het vak.”

De volgende stap: Tandheelkunde studeren aan de universiteit. Maar daar heeft Decates niet de benodigde vwo-bètavakken (natuur- en scheikunde, wiskunde en biologie) voor. Die besluit ze op havo-niveau alsnog te halen, via het volwassenenonderwijs. Voor twee vakken krijgt Decates een onvoldoende terug, niet genoeg om ze ook op vwo-niveau te halen. Haar droombaan kan in de prullenbak. Dan krijgt ze de tip om een kijkje te nemen op een particuliere school, het James Boswell Instituut in Utrecht. ,,Daar betaal je meer voor, zo’n 1000 euro per vak volgens mij. Maar ik kreeg wel de aandacht die ik nodig had en haalde het wel.”

Hoge studieschuld

Ineens is tandarts worden weer een mogelijkheid als Decates wordt ingeloot voor de opleiding Tandheelkunde. Omdat ze al een diploma Mondzorgkunde op zak heeft, kan ze de bachelor in twee jaar doen in plaats van drie jaar. Daarna volgt nog een master. ,,Maar alles bij elkaar heb ik wel 13 jaar lang gestudeerd.”

Tot haar universitaire studie is het Decates gelukt om studieschuldvrij te blijven. Maar omdat ze al een bachelordiploma heeft in dezelfde sector, moet ze per studiejaar 20.000 euro instellingscollegegeld betalen, bovenop het gewone collegegeld. ,,Sommigen stoppen net voor hun afstuderen met de studie, zodat ze dat bedrag niet hoeven te betalen voor een tweede bachelor. Maar ik maak graag alles af waar ik aan begin, dat geeft ook meer zekerheid. Wel jammer dat ik door dat papiertje nu een enorme schuld heb. Die mooie auto voor de deur zit er dus voorlopig niet in.”

Hekel aan hiërarchie

Sinds vorige week is Decates dan officieel tandarts, in de praktijk in Rotterdam waar ze acht jaar lang als mondhygiënist werkte. ,,Ik vond dat werk net zo leuk, ik heb nu alleen iets meer kennis.” En dat is precies wat Decates graag wil benadrukken: tandarts zijn is niet per se beter dan mondhygiënist of tandartsassistent. ,,Ik heb een hekel aan die hiërarchie. De assistente naast de stoel is net zo belangrijk. Als zij er niet is, kan ik niet werken.”

Het eindpunt is bereikt, hoewel Decates ook nog door zou kunnen leren voor orthodontist. ,,Daar zou ik dan weer vier jaar voor moeten studeren, dat ga ik niet doen. Misschien ga ik me nog wel specialiseren. Of lesgeven, dat lijkt me ook heel leuk. Maar voor nu is het wel fijn dat het even rustig is.”

Of haar studiepad korter had kunnen zijn, daar mijmert ze weleens over. ,,Het had me in ieder geval een hoop tijd gescheeld als ik een hoger advies voor de middelbare school had gekregen. Maar ik heb nu wel een verhaal en ik kan mensen wat meegeven. Het merendeel heeft het in zich om hogerop te raken, je moet er alleen wel wat voor doen.”

