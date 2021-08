Rosanne is klaar met administratieve rompslomp bij kinderopvang en gaat voor honden zorgen

Twee honden in huis? In deze gemeenten tik je honderden euro's af (en in Rotterdam niks)

16 maart Hondenbezitters in de regio hebben te maken met grote belastingverschillen. Zijn inwoners in Barendrecht, Vlaardingen en Capelle aan den IJssel met twee honden in huis dit jaar zo'n 240 euro hondenbelasting kwijt, in Rotterdam en Ridderkerk dragen hondenbezitters niets af aan hun gemeenten. In gemeente Nissewaard voelen baasjes de hondenbelasting het meest in hun portemonnee, zij betalen voor twee honden 287 euro.