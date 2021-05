Ruim anderhalf miljoen ‘zombiebanen’ gaan verdwijnen, maar hoe erg is dat?

italië Ziekenhuis­me­de­wer­ker (67) komt al 15 jaar niet op werk opdagen, zes managers mogelijk in complot

22 april Een spraakmakend geval van werkweigering houdt een ziekenhuis in het zuiden van Italië in de ban. Een 67-jarige ziekenhuismedewerker wordt ervan beschuldigd dat hij al ruim vijftien jaar zijn gezicht niet meer heeft laten zien op het werk. De man zou in 2005 na een conflict zijn gestopt met werken in het Ciaccio-ziekenhuis in de zuidelijke stad Catanzaro. In de jaren daarna zou hij gewoon zijn doorbetaald. Zes managers zitten mogelijk in het complot.