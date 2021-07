Ruim helft van de Nederlanders ervaart ongezond veel stress op werk

Een stuntman? Als het moet, springt acteur Michiel Kerbosch (74) nog steeds gewoon zélf in de gracht

10 juli Eindelijk draait de familiefilm De Kameleon aan de Ketting in de bioscoop. En is te zien hoe de in Culemborg woonachtige Michiel Kerbosch in zijn rol van agent Zwart er niet voor terugdeinst om in vol ornaat net naast een wegvarende boot te springen. Want 74 jaar of niet, Kerbosch die een halve eeuw in het vak zit, doet zijn stunts het liefst zelf.