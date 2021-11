Saskia bedankt verpleegkundestudenten zoals haar dochter en doet oproep: ‘Koester en waardeer ze’

Haar dochter is die ochtend voor haar eerste stagedag naar het ziekenhuis vertrokken wanneer Saskia Paulissen een foto doorgestuurd krijgt. Het is een selfie van de trotse tiener, in haar eerste verpleeguniform. Reden genoeg voor Saskia om de foto op LinkedIn te delen en alle verpleegkundestudenten een hart onder de riem te steken. In de veel gelikete post pleit ze voor meer waardering.

Want, zo benadrukt Saskia, haar dochter kiest met volle overtuiging en passie voor dit vak, ondanks alle commotie rondom het beroep en de sector. En met haar honderden andere verpleegkundestudenten in Nederland. Lange dagen, lage lonen en een hoge werkdruk: het weerhoudt deze groep jonge mensen er niet van om de zorg in te gaan. ,,Ze kiezen dit beroep niet voor het grote geld of voor eigen gewin. Nee, ze willen in tijden van ziekte en nood van betekenis zijn voor jou en mij”, vertelt Saskia. ,,Hoe mooi is dat.”

En dus bedankt de Apeldoornse haar dochter en al haar medestudenten, maar maakt ze zich ook hard voor deze groep. ,,Hoe mooi zou het zijn als ze straks een werkvloer opstromen waar ze echt gewaardeerd worden, waar ze collega’s treffen die energie en tijd hebben om ze op te vangen, en waar hun passie nog meer aangewakkerd wordt.”



,,Die waardering zit ‘m vooral in de coronacrisis”, stelt Saskia. ,,Voor mijn gevoel is er sindsdien gewoon niks aan gedaan om de zorg te verbeteren. Deze mensen werken met het vuur aan de schenen. Ze geven aan: wij redden het niet. We wéten dat er elke keer zoveel stress is, maar er gebeurt precies niks.”

,,En dan heb ik een dochter, die trots is op haar opleiding. Die ook in de zorg komt te werken, met zóveel enthousiasme”, vervolgt ze. ,,Dan voel ik een drive om iets te veranderen. Er moet iets gebeuren, anders houdt het enthousiasme van deze meiden op een gegeven moment ook op.”

Volledig scherm Saskia Paulissen. © Privéfoto

Jonge helden

Het bericht van Saskia op LinkedIn roept ontzettend veel reacties op. ,,Als ik zie hoeveel mensen op mijn post reageren – veel meer dan ik had verwacht – dan voel ik een soort collectieve onmacht en verbazing. En dan denk ik: we wonen in een welvarend en ondernemend land. We moeten toch in staat zijn om een oplossing te verzinnen voor dit zorgprobleem. Maar het lijkt soms wel alsof we het niet willen.”

,,Waarom hebben we nog niks gehoord over de verbetering van de zorg sinds de coronacrisis?” is de vraag die Saskia regelmatig bezighoudt. ,,Vaccineren, QR-codes, de horeca weer op slot. Daar gaat de aandacht naartoe, maar ik zie weinig energie gaan naar het verbeteren van de zorg”, zo sluit ze haar betoog af. ,,Die jonge helden die straks van de opleiding komen zijn onderdeel van de oplossing. We hebben ze nodig, meer dan ooit.”

