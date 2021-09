Sekswerkers zijn slecht imago zat: ‘Liever een hoer naast me, dan een supermarkt’

Sekswerk verplaatst naar hotels, internet en sauna’s: ‘Ze hebben functie van oude hoerenkast overgeno­men’

11 september BREDA - Bordelen zijn iets van de vorige eeuw. Sekswerk is verplaatst naar hotels, internet en sauna’s. Dat vraagt wat van de eigenaren. ,,Want wat doe je als hotel, wanneer een van je kamers telkens voor een half uur wordt verhuurd? Of wanneer er 24 handdoeken naartoe moeten? Dan kan je als eigenaar niet wegkijken.’’