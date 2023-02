Skye (33) is servicetechnicus: ‘Je moet je als vrouw meer bewijzen’

Skye van Megen (33) is servicetechnicus. Ze is misschien klein van stuk maar laat zich niet zomaar uit het veld slaan in de mannenwereld waar ze werkt. ,,Ik hoop dat als een meisje later loodgieter wil worden, dat dat gewoon kan. Zonder al het drama dat ik heb meegemaakt.”

Ze was het eerste meisje in de klas en op school. Sterker nog, ze was de allereerste vrouw die daar ooit een technische opleiding ging volgen. Dat klinkt misschien als een grote eer, maar voor Skye was het pittig. ,,Ik werd vaak gepest en had weinig vrienden. Ik was het enige meisje. Ook de leraren wisten niet wat ze met me aan moesten.” Daarnaast is Skye geboren in Ierland en had soms moeite met de taal. Ze voelde zich vaak eenzaam. Toch zette ze door. ,,Ik laat me gelukkig niet zomaar uit het veld slaan.”

Quote Werkgevers zijn bang dat je zwanger raakt. In mijn vak kan dat namelijk betekenen dat je je werk tijdelijk niet meer kunt uitoefenen Skye van Megen, servicetechnicus

Zonder blikken of blozen

De pittige tijd tijdens haar opleiding was een voorbode voor wat haar verder te wachten stond. Een baan vinden was lastig en toen ze wél werd aangenomen, namen haar collega’s haar niet serieus. ,,Je moet je als vrouw meer bewijzen. Bovendien zijn werkgevers bang dat je zwanger raakt. In mijn vak kan dat namelijk betekenen dat je je werk tijdelijk niet meer kunt uitoefenen.”

Ze wordt dan ook te pas en te onpas gevraagd naar haar kinderwens. ,,Ja, bizar hè? Ze vragen het gewoon, zonder blikken of blozen. En de vraag: ‘Ga je dan ook parttime werken?’ komt er dan meteen achteraan.”

Agressieve managers

Het werd Skye echt niet makkelijk gemaakt. Ze hopte langs verschillende werkgevers, al werd ze vooral aangenomen voor de diversiteit op de werkvloer. ,,Daar kan het bedrijf dan mee pronken. Maar ze wilden me uiteindelijk liever stil in een hoekje hebben. Dat je collega’s je niet mogen, kan heel eenzaam zijn. Toch waren het de managers die voor de meeste problemen zorgden.”

Quote Ik heb een goed salaris en misschien geen hbo-diploma, maar in ons vak moet je continu trainingen en cursussen volgen

Uiteindelijk krijgt ze zelfs te maken met een agressieve manager. Wanneer ze hiervan melding doet bij HR kijken ze vooral haar aan. ,,Ik heb het hier echt heel moeilijk mee gehad. Helaas is dit wel de realiteit voor veel vrouwen in mijn sector.”

Minachtend behandeld

Buiten de vooroordelen bij haar vorige werkgevers, werd ze ook minachtend behandeld door klanten. ,,Mensen in ons vak staan nog steeds bekend als laagopgeleid met een laag salaris. En dan staat er in mijn geval óók nog een vrouw voor de deur. Ik kan je vertellen: dat vooroordeel is niet waar. Ik heb een goed salaris en misschien geen hbo-diploma, maar in ons vak moet je continu trainingen en cursussen volgen. Ik heb inmiddels al zes volwaardige opleidingen afgerond en ik weet niet hoeveel cursussen. Als techneut moet je jezelf blijven ontwikkelen.”

Een vrouw, maar vooral een goede techneut

Gelukkig komt het tóch goed. Ze komt terecht bij Unica en wordt hier met open armen ontvangen. ,,Het is mijn eerste werkgever die niet naar mijn geslacht keek en überhaupt mijn cv heeft gelezen. Ze waarderen me als mens en dat is echt goud waard.” Inmiddels werkt Skye hier ruim een jaar.

Quote Ik hoop dat ik een soort ‘influencer’ kan zijn voor andere vrouwen in de techniek

Op de vraag of vrouwen onmisbaar zijn in de techniek schudt ze haar hoofd. ,,Onmisbaar niet. Het ging ook zo lang zonder vrouwen, maar je kunt je ook afvragen: waarom horen vrouwen in de techniek thuis? Omdat wij vrouwen het óók kunnen. Alleen veel vrouwen zien helaas dit mooie vak vaak niet als een optie.” Ze beschrijft dat het thuis al begint. Daar kunnen we het verschil maken. ,,Vraag of je dochter wil helpen om de plank op te hangen. Neem je dochter mee als je olie in de auto gooit. Het is een kwestie van gewenning.”

Quote We mogen niet langer meer als exotisch wild worden gezien

Betere toekomst, zonder drama

Dat is ook de reden waarom ze haar verhaal op LinkedIn deelt: andere vrouwen inspireren én vrouwelijke collega’s uit het vak een lach op hun gezicht toveren. Maar dat haar post zoveel invloed zou hebben, had ze nooit verwacht.

,,Ik hoop dat ik een soort ‘influencer’ kan zijn voor andere vrouwen in de techniek. We mogen niet langer meer als exotisch wild worden gezien en moeten ervoor zorgen dat als jouw dochter loodgieter wil worden, dat ze dat gewoon kan. Zonder het drama dat ik heb meegemaakt. En als ik een paar keer over mijn werk moet posten om dat voor elkaar te krijgen, dan doe ik dat heel graag.”

