Sociale media zijn ook op werk afleider nummer één: ‘Dan realiseer ik me dat ik er weer ben ingetrapt’

column Extravagan­te influen­cers irritant? Dit kunnen we van ze leren

Het ‘hoofdpersoonsyndroom’ is stiekem best menselijk, zegt psycholoog Thijs Launspach. Hij is psycholoog en stressexpert en auteur van het boek Fokking druk. Hij verwondert zich over het moderne werken en geeft elke week tips voor meer geluk en minder stress op je werk.