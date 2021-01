Stiekem toch een dagje naar kantoor: ‘Ik verkoop beter als ik je echt aan kan kijken’

Kwekers massaal aan de webshop: ‘We zien een enorme groei’

6 januari Orders faxen? Tot voor kort heel normaal in de boomkwekerij. De digitalisering leek achtergebleven bij de kwekers, maar dat is voorbij. De fax is opgedoekt en de internetverkoop is enorm toegenomen. De webshop maakt gouden tijden door. ,,We zien een enorme groei.‘’