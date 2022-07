Stress van het idee dat je op vakantie moet? Houd je hieraan vast

Ander werk naast je baan: deze nieuwe wetswijzi­ging is gunstig voor werknemers

Ben je in loondienst, dan kan je werkgever verhinderen dat je ander werk ernaast doet met een nevenwerkzaamhedenbeding in je arbeidscontract. Per 1 augustus gaan de regels voor dit beding echter flink op de schop. In veel gevallen pakt dat gunstig uit voor de werknemer. Arbeidsrecht-advocaat Mariska Aantjes legt uit hoe het zit.

14 juli