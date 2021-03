Tekort aan vakmensen in de techniek: ‘Het wordt nog steeds als vies werk gezien’

Cao-afspraken: dit heb je altijd al willen weten maar nooit durven vragen

11 maart Een cao is een heel belangrijk document, zowel voor werknemers als werkgevers. Maar probeer er maar eens doorheen te komen of iets in op te zoeken tussen al die juridische termen. Waarom is een cao eigenlijk zo lastig te begrijpen? En kan het ook anders?