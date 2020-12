Thuiswerkende ouders: voorkom stress met deze tips

EVA kliniek Fysieke klachten door thuiswer­ken? Dit kunt u doen

Door het coronavirus zijn veel mensen al lange tijd genoodzaakt om thuis te werken. Heeft u als gevolg daarvan last van uw hand, pols, elleboog of schouder gekregen? Dan is het belangrijk dat u hier niet te lang mee blijft lopen. Klachten kunnen verergeren of minder snel herstellen door overbelasting of verkeerde houdingen en bewegingen.