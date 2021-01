Tijd dringt voor evenementensector: garantiefonds moet reddingsboei worden

Evenemen­ten­bran­che tast in het duister: wordt het weer livestream of toch dampende massa?

5 januari De evenementenbranche weet niet of het komend jaar weer mogelijk wordt om groepen mensen bij elkaar te brengen. De Alliantie van Evenementenbouwers is klaar met de onzekerheid: uiterlijk 1 februari willen ze duidelijkheid over waar de sector aan toe is. Tot die tijd bereiden organisaties zich voor op alle mogelijke scenario's. Van Culinair Zoetermeer in kleine groepen tot een virtuele Lichtjesavond in Delft. Maar na een jaar vol online evenementen zien velen uit naar een fysieke activiteit. ,,We hopen groots te kunnen uitpakken op het Malieveld.”