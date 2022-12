Tobias (23): ‘Ik krijg heel wat vakantiedagen, ik kan in totaal twee maanden vrij nemen’

SalarisHoeveel verdien je? Dat vragen we elke week aan een Nederlander. Vandaag: Tobias (23) is senior technician synthesis. Hij zit in een research en developmentteam, waar hij zich onder andere bezighoudt met het kunstmatig bereiden van hars, het bindmiddel voor verf en lak.

Wat verdien je?

,,Ik verdien 3202 euro bruto, netto is dat 2600 euro.”

Ben je blij met je salaris?

,,Ik ben erg tevreden, vooral als ik kijk naar mijn werkervaring. Ik begin net met mijn carrière en als ik dan kijk naar wat ik op deze werkplek ga doen en ga leren, dan heb ik niets te klagen. Ik vind het ook lastig om te zeggen of mijn salaris nou te veel of te weinig is, daar heb ik mij niet in verdiept.”

Wat zijn je secundaire arbeidsvoorwaarden?

,,Ik heb een computer gekregen met daarop de software die ik nodig heb voor het labwerk. Dat zijn bepaalde applicaties, waar ik bijvoorbeeld formules of recepten mee kan maken. Daarnaast ben ik aangesloten bij een pensioenfonds en heb ik me opgegeven voor een collectieve woonverzekering, die ook via mijn werkgever gaat.

Er is een dertiende maand en ik krijg een inzetbaarheidsbudget, wat ik kan gebruiken voor cursussen of andere activiteiten die goed zijn voor mijn fysieke of mentale gezondheid. Ook krijg ik heel wat vakantiedagen, ik kan in totaal twee maanden vrij nemen.”

Heb je over je salaris onderhandeld?

,,Nee, dat heb ik niet gedaan. Ik kreeg in eerste instantie een jaarcontract, met uitzicht op een vast contract. Het onderhandelen komt dan pas later. Ik weet ook eigenlijk niet of het mogelijk was om te onderhandelen. Ze hebben me een voorstel gedaan, daar ben ik op ingegaan want het was een flinke vooruitgang ten opzichte van mijn vorige baan. Daarom vond ik het niet nodig om te onderhandelen. Dan kijk ik later wel wat er mogelijk is qua verhoging. Als ik erop terugkijk had ik op z’n minst kunnen vragen of ik zelf een tegenvoorstel kon doen.”

Weet je wat je collega’s verdienen?

,,Als ik het aan mijn collega’s zou vragen wat ze verdienen, dan zijn ze daar open over. Er heerst wel een sfeer dat iedereen zich bewust is van het feit dat ze een goed salaris hebben. Als ik ga onderhandelen voor een vast contract dan lijkt het me wel een goed idee om actief rond te vragen aan jonge mensen wat zij verdienen. Wat ik tot nu toe heb ervaren qua loonschalen is dat het eerlijk verdeeld is. Iemand die al tientallen jaren werkervaring heeft zit logischerwijs in een hogere schaal. Daar is goed over nagedacht.”

Hoe zie je de toekomst?

,,Tot nu toe vind ik het werk heel leuk. Ik wil graag het komende jaar ervaren hoe het is om in dit bedrijf werkzaam te zijn. Het idee is wel dat ik hier zo’n drie, vier jaar blijf werken. Ik hou echt van de chemiesector.”

Verdient Tobias genoeg?



Leeftijd: 23

Aantal jaar relevante werkervaring: 1

Opleidingsniveau: HBO

Aantal werkzame uren per week: 40

Functie: chemicus

Niveau: uitvoerend & onderzoekend

Aantal werknemers: 3000

Vestigingsland hoofdkantoor: Duitsland

Branche: industrie



Volgens de Salariswijzer is het gemiddelde salaris verdient iemand met dezelfde functie en werkervaring als Tobias gemiddeld 2933 euro bruto. ,,Dat bedrag verbaast me niet. Voor mijn werkervaring en opleiding denk ik dat dit een goede schatting is. Bij mijn vorige baan verdiende ik veel minder, dat bedrijf was ook een stuk kleiner.”

Wat is de Salariswijzer? 7 Vragen & antwoorden



1. Op basis van hoeveel uur werken in de week is het salaris gebaseerd?

Het salaris is gebaseerd op een werkweek van 40 uur.



2. Is het berekende salaris inclusief of exclusief vakantiegeld?

Het getoonde maandsalaris is exclusief vakantiegeld.



3. Is het berekende brutosalaris inclusief of exclusief commissies en/of bonussen?

Het voorspelde brutosalaris is exclusief variabele componenten zoals commissies, bonussen enzovoort.



4. Is het berekende brutosalaris inclusief een 13e maand?

Nee, het voorspelde brutosalaris is een 'normaal' maandsalaris zonder verrekening van een 13de of 14de maand.



5. Ik werk voor een multinational met wereldwijd 10.000 werknemers. Het Nederlandse team bestaat echter uit 50 werknemers. Wat kies ik bij bedrijfsgrootte?

De grootte van de organisatie is beperkt tot het aantal collega’s in Nederland.



6. Wat betekent budgetbevoegdheid?

Dit is het maximale bedrag dat je kunt besteden voor professionele doeleinden en waarvoor je geen toestemming nodig hebt van een manager.



7. Hoe vaak wordt de informatie die als basis dient voor de Salariswijzer van Nationale Vacaturebank bijgewerkt?

