Toen Anne (31) kanker kreeg, wist ze: ‘Fuck it, ik ga het gewoon doen’ en nu opent ze een flexwerkplek

Niemand had dodelijke ongeluk kunnen voorkomen, dacht de familie, tot ze het strafdos­sier zagen

Janco overleed op z’n 22ste bij een bedrijfsongeval in een hoogwerker in Zevenaar. Niemand had het kunnen voorkomen, dachten zijn nabestaanden, het was domme pech. Tot ze het strafdossier onder ogen kregen. Wie was er schuldig aan het dodelijke ongeluk?

12 juni