Ton (66) neemt na 50 jaar afscheid van ‘zijn’ bioscoop: ‘Ik vond die horrorfilms zelf altijd verschrikkelijk’

Rabobank Een Gezond Geldge­sprek over: financiële buffers

Een gezond gesprek over geld is niet voor iedereen even gemakkelijk, terwijl je juist veel van elkaar kunt leren. In de reeks ‘Gezonde Geldgesprekken’ in samenwerking met Rabobank, koppelen we deze keer Niny en Lidewij aan elkaar. Lidewij heeft haar studieschuld afgelost door te beleggen, Niny heeft ervoor gekozen dit nog niet te doen.