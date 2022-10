Uitgebreid partnerverlof heeft niet gehoopte effect: ‘Loonkloof maar tijdelijk kleiner’

Op 1 juli 2020 ging de Wet invoering extra geboorteverlof (Wieg) van kracht. Een regeling die partners het recht geeft op vijf weken aanvullend verlof na de geboorte van hun kind. Sinds augustus dit jaar is daar negen weken gedeeltelijk betaald ouderschapsverlof bij gekomen. Het idee is dat extra verlof voor partners de positie van moeders op de arbeidsmarkt verbetert.

Want een kind krijgen is niet bevorderlijk voor de arbeidspositie van de vrouw en voor haar inkomen, zegt Justus van Kesteren, onderzoeker van SEO Economisch Onderzoek. ,,We zien in Nederland dat het inkomen van moeders bijna halveert in de eerste jaren na de geboorte van het kind, terwijl het inkomen van vaders redelijk stabiel blijft. Het extra geboorteverlof voor partners ontlast de moeder en zou ook voor een betere verdeling in de zorgtaken kunnen zorgen, zodat moeders wat meer tijd aan hun carrière kunnen besteden en meer gaan verdienen.”

Minder inkomen

Dan rijst natuurlijk de vraag: is het inderdaad zo dat het extra geboorteverlof de positie van de vrouw verbetert? Van Kesteren en collega’s besloten een onderzoek op te zetten naar het effect van de Wieg. De inkomens van twee groepen vaders en moeders - ouders van kinderen die net voor en net na 1 juli 2020 werden geboren - werden voor het onderzoek met elkaar vergeleken.

Wat de onderzoekers opviel is dat de inkomenskloof tussen mannen en vrouwen alleen op korte termijn kleiner wordt als de vader gebruik maakt van zijn extra verlofdagen. Van Kesteren: ,,Vaders krijgen in die periode een uitkering van het UWV, die is 70 procent van het inkomen. Dus ging statistisch gezien het aandeel van het inkomen van de moeder omhoog. De inkomenskloof werd dus niet kleiner omdat de moeder meer ging verdienen, maar omdat de vader minder inkomen had. En we zagen ook dat dit effect na drie maanden alweer weg was.”

De Wieg is niet puur en alleen ingevoerd om de loonkloof te dichten tussen mannen en vrouwen, zegt Van Kesteren. Wat ook meespeelt is dat Nederland flink achterliep op andere Europese landen wat betreft de lengte van het partnerverlof. ,,Het verbeteren van de carrièrekansen van vrouwen is één van de doelen, niet het enige doel. Zo moet de wet ook zorgen voor een grotere betrokkenheid van de vader bij de opvoeding van kinderen.”

Lange termijn

Willen we de loonkloof verkleinen, dan vraagt dat om een andere rolverdeling tussen mannen en vrouwen. Wat dat betreft is het logisch dat er nu nog geen effect te zien is, zegt de onderzoeker. ,,De traditionele opvattingen over de rolverdeling - moeder blijft (gedeeltelijk) thuis met het kind, vader gaat wel weer aan het werk - spelen een belangrijke rol in de loonkloof. Maar sociale normen laten zich niet zo makkelijk veranderen. Het is niet zo dat er niets verandert, maar het gaat wel traag.”

Maar wat niet is, kan nog wel komen, zegt Van Kesteren. Een effect op lange termijn wordt zeker niet uitgesloten. ,,Misschien dat het extra verlof op lange termijn er wel voor kan zorgen dat het normaler wordt dat vaders meer thuis zijn en moeders meer werken.”

Van Kesteren is benieuwd welke effecten er allemaal zichtbaar gaan worden. ,,Werkgevers zijn nu vaak nog terughoudend in het aannemen van vrouwen in een bepaalde levensfase, omdat de kans groot is dat ze door een zwangerschap lange tijd afwezig zijn en daarna misschien minder gaan werken. Vrouwen zijn inderdaad langer afwezig dan mannen, maar door de door de komst van de Wieg gaat dat laatste ook meer voor mannen gelden. Het zou interessant zijn als we straks inderdaad zien dat werkgevers andere keuzes gaan maken.”

