Uitreiking Koning Willem I prijs, ‘de Oscar van het Nederlandse bedrijfsleven’

Dit is - ook in coronatijd - de bestbetaal­de stage van Nederland

17 november De coronacrisis heeft het aantal beschikbare stageplekken drastisch verminderd, blijkt uit onderzoek van Magnet.me. In de horeca boden werkgevers maar liefst 92 procent minder stages aan dan vorig jaar. Toch is er ook goed nieuws: de gemiddelde stagevergoeding is - zelfs in coronatijd - gestegen. En bij één bedrijf verdien je als stagiair bijna net zoveel als het minimumloon.