Uitvinder Douwe bedacht het woord 'PIN-pas': ‘Nu noemt iedereen het zo’

Pascalle (22) bekeerde zich tot islam en voelt zich soms eenzaam tijdens de ramadan: ‘Ik doe het echt alleen’

De ramadan is voor moslims meer dan alleen een periode van vasten. De maand draait ook om het samen zijn met familie en vrienden. Maar hoe is dat als je in jouw omgeving de enige moslim bent? ,,Soms is het best eenzaam”, geeft de 22-jarige Pascalle van der Zande toe.