Vakantiegevoel vasthouden? Deze vier valkuilen moet je vermijden

Je hebt de files op Zwarte Zaterdag overleefd en de koffers staan alweer keurig opgeborgen in de schuur. Kortom: de vakantie is voorbij. Vandaag is voor veel Nederlanders die tragische dag waarop de vakantie is afgelopen en het werken weer gaat beginnen.

Best een tricky moment, weet ik uit ervaring. In het verleden gebeurde het me regelmatig dat ik na een ontspannen vakantie, na amper een week werken, weer dik in de stress zat. Onnodig natuurlijk, en bovendien zonde: het liefst houd je de vakantierust nog even vast. Om te voorkomen dat me dat ditmaal wéér gebeurt, ben ik van plan me aan de volgende tips te houden. Doe er je voordeel mee, ik heb ze door schade en schande geleerd, zodat jij niet in dezelfde valkuil hoeft te stappen.