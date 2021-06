Valentina krijgt vakantiebaan bij ministerie na hulp van minister Grapperhaus

Kwetsbare jongere dreigt kind van coronareke­ning te worden: 'Ik zit hele dag op mobieltje te staren'

14 november Voor kwetsbare Haagse jongeren was het altijd al moeilijk een stage- of werkplek te vinden, maar nu is het helemaal een drama. Veel leerlingen die klaar zijn met hun opleiding dreigen tussen wal en schip te raken. ,,Als we nu niets doen, hebben we dadelijk een gigantisch probleem.''