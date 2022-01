Van 40 naar 36 uur voor hetzelfde salaris: ‘We willen onze medewerkers meer ruimte geven’

Geen rinkelende telefoon die hen stoort, of om de haverklap een meeting. Ondernemer Casper Bakker, medeoprichter van techbedrijf Picqer, doet er alles aan om een kalme werkplek te creëren. Daarom brengt het bedrijf ook de standaard 40-urige werkweek terug naar 36 uur, voor hetzelfde salaris. Met die aankondiging trekt hij de nodige aandacht op LinkedIn. ,,We doen het echt anders dan andere bedrijven.”

Een calm company. Zo omschrijft Casper het bedrijf dat hij samen met partner Stephan Groen wil creëren. ,,Wij vinden zelf dat we het beste werk kunnen doen als de werkomgeving rustig is. We zijn een groeiend techbedrijf. Dat moet normaal allemaal snel en hard, dat is de standaard. Maar wij willen het bedrijf niet verkopen, we willen hier lang werken en een fijne werkomgeving creëren. Dat mensen niet weggaan omdat ze het maar een paar jaar volhouden.”

,,En je kan niet zeggen: wij zijn een calm company, maar dit heb ik over een halfuur nodig. Of: je hebt zes meetings per week.” Daarom gaat het er in het bedrijf van Casper en Stephan anders aan toe dan in de meeste bedrijven. ,,Je kan ons niet telefonisch bereiken. We hebben wel een telefoonnummer, maar dat staat niet standaard aan. Als iemand, een klant bijvoorbeeld, wil bellen, dan plannen we een momentje.” Ook voor dit interview heeft Casper het telefoonnummer speciaal geactiveerd. ,,Anders bellen mensen de hele dag door. Zo heeft iedereen rust.”

Net als het aantal telefoontjes beperken Casper en Stephan ook het aantal meetings. ,,We vergaderen wel hoor, maar alleen als het écht nodig is.” Bovendien zien meetings binnen Picqer er anders uit. ,,We houden vergaderingen zo klein mogelijk. ‘Oh Piet kan er ook nog wel bij, en Henk is ook wel handig, schuift die ook aan?’ Dat zal je in ons bedrijf nooit horen. Dan krijg je relatief weinig gedaan. Bovendien zie je dan de helft tijdens de meeting z’n mail checken, omdat ze denken: ‘Waarom zit ik hier eigenlijk?’”

36-urige werkweek

Begin 2022 is daar als ‘default’, zoals Casper het zelf noemt, de 36-urige werkweek bij gekomen. ,,Wij hebben altijd gezegd: als je je om 15.00 uur niet meer productief voelt, stop dan, in plaats van dat je jezelf gaat pushen tot 17.00 uur. Dat is ook niet gek, je bent maar vier tot vijf uur per dag productief. Toch zagen we dat mensen daar weinig gebruik van maakten. We voelden duidelijk dat het merendeel een onbewuste druk ervoer: ‘Ik moet wel die 40 uur halen.’ Door het aantal uren per week te verlagen naar 36, hebben we die verwachting weggenomen.”

Dat betekent ook dat alle zestien medewerkers geen vaste halve dag vrij krijgen, maar die uren zelf mogen uitkiezen. ,,Ze mogen zelf kiezen wanneer ze werken. We hebben mensen die om 07.00 uur beginnen, mensen die om 11.00 uur beginnen en mensen die ‘s middags langer pauzeren en sporten. Ze mogen ook op zaterdagavond werken, als ze dat zelf fijner vinden.” Ook hoeven ze dat niet aan Casper terug te koppelen. ,,Waarom zou je iemands uren controleren? Dat is toch eigenlijk heel gek? Het gaat erom dat iemand zijn werk goed doet. Dát wil je controleren.”

De enige uren die Casper checkt, zijn dan ook de vakantiedagen. En dan niet of dat er te veel zijn, maar eerder of er niet te weinig worden opgenomen. ,,Als alternatief voor de 36-urige werkweek hebben we ook nagedacht over een groter aantal vakantiedagen, zodat medewerkers vaker helemaal vrij kunnen pakken. Maar dan blijft het alsnog een sprint, met vaker een pauze. Wij gaan voor de marathon.”

Vertrouwen

Casper is er naar eigen zeggen niet bang voor dat zijn medewerkers misbruik maken van de situatie. Wel beseft hij dat deze manier van werken niet voor iedereen is weggelegd. ,,Voor nieuwe medewerkers is het vaak wennen, omdat het niet de standaard is. Maar soms blijkt ook dat het voor een nieuwe collega gewoon niet werkt. Dat is bij ongeveer een op de acht nieuwe mensen het geval. Maar tot het tegendeel is bewezen, geven we ze het vertrouwen. En aan de andere kant is het ook weer heel leuk om te zien dat mensen speciaal voor onze bedrijfscultuur bij ons komen solliciteren.”

Dat enthousiasme komt ook duidelijk terug in de reacties onder de LinkedIn-post van Casper. Zo reageren velen positief verrast op het innovatieve beleid van het bedrijf. Al wordt er hier en daar ook een kritische vraag gesteld. Bijvoorbeeld hoe Casper ervoor gaat zorgen dat zijn medewerkers in die vier uur ook écht vrij zijn. Het antwoord leidt volgens Casper weer terug naar waar hun beleid ooit mee begon: ,,We zijn heel strikt in elkaar niet storen via privé-communicatie. En dat is precies wat je op een vrije dag zou kunnen afleiden.”

Naast enthousiasme ziet de ondernemer bij zijn eigen medewerkers vooral ook dankbaarheid. ,,We krijgen veel waardering voor het feit dat ze nergens om hebben gevraagd, maar wij toch deze nieuwe standaard doorvoeren.” Of ze in de toekomst naar 32 uur gaan, kan Casper nog niet zeggen. ,,Wij kijken nooit zo heel ver vooruit. Maar het zou zeker nog verder omlaag kunnen. Of bijvoorbeeld wél meer vakantiedagen. Er zijn veel opties, maar we doen het in kleine stapjes. Die telefoon blijft in ieder geval uit.”

