Van reclamefotograaf naar kunstenaar: Thomas oogst lof met portret van Peter R. de Vries

Anja en haar zoon Tim zijn allebei wijkagent: ‘Als we iets heftigs hebben meegemaakt, bellen we eerst elkaar’

23 oktober De één zit al 42 jaar in het vak en de ander weet niet beter dan dat hij bij de politie wilde. Anja Knoop (60) en Tim Dubbeldam (32) zijn collega’s, maar bovenal moeder en zoon. En ook al lopen ze allebei al jaren rond in ‘het blauw’, nog maar kort geleden draaiden ze voor het eerst een dienst samen. ,,Best spannend. Je kent elkaar door en door, maar niet op het werk.”