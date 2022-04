Veganist Joris wilde liever niet in de kaasfabriek werken: voor straf bijstand gekort

Uiteindelijk gaf de hoogste bestuursrechter in socialezekerheidszaken - de Centrale Raad van Beroep - hem na jaren gelijk. De Gouwenaar was in 2018 beland in de bijstand en wat hij deed, mocht. Tijdens een sollicitatiegesprek zei hij eerlijk dat hij twijfelde of hij als veganist bij kaasfabriek Grozette in Woerden wel op zijn plek zou zijn.